Почему быстрый рост волос — плохой знак

«Рапунцель» — кто не помнит, это сказку про девушку, у которой были волосы чудесной красоты с одним недостатком: они очень быстро росли. И после каждого обрезания за ночь становились длиннее, чем были.

В жизни такого не бывает. Но девушкам, у которых волосы растут заметно быстрее, чем у других, завидуют многие и пытаются подражать: обрезают концы волос, чтобы ускорить рост, применяют различные косметические вещества в надежде сделать растительность на голове гуще и длинней.

Длина, на которую могут вырасти волосы максимально, заложена в человеке генетически. Также каждый волос растет со своей скоростью. На это, помимо генетики, влияет множество факторов: образ жизни, питание, уход за волосом. Обрезание ни в какой мере не может повлиять на рост волос, а вот оздоровить их может. Избавляясь регулярно от секущихся кончиков, вы получите красивые здоровые волосы. Такие пояснения дает почетный президент Американского общества косметической дерматологии и эстетической хирургии Джоэла Шлезингер.

Однако случается, что волосы вдруг начинают очень быстро расти. Конечно, не как у Рапунцель, но… Еще вчера у человека волос был жиденький, по всему телу были «разбросаны» редкие волоски, а сегодня растительность загустилась, стала активно покрывать все участки тела, что, безусловно, настораживает.

Дерматолог Кливлендской клиники (США), ученый Мелисса Филинг считает, что в случае внезапного оволосения тела, нужно бить тревогу и срочно обращаться за помощью к эндокринологу, терапевту, не исключено, что может понадобиться помощь и онколога.

Ее коллега Меган Горман поясняет, что внезапный рост растительности на теле человека — кричащий признак расстройства здоровья. Так, это могут быть гормональные нарушения (самый частый признак внезапной активности роста волос). Дело в том, что благодаря мужскому гормону тестостерону волосы у мужчин лучше растут на теле и гораздо медленнее на голове. У дам, благодаря женскому гормону эстрогену, все наоборот: на голове волос густой, пышный, красивый, на теле редкий и едва заметный. Если по каким-то причинам в женском организме происходит гормональный сбой, в результате которого начинает повышаться уровень тестостерона, вслед за ним начинают преобладать и мужские признаки — активный рост волос на теле — один из них.

Однако нередко одновременно с проблемой бурного роста волос на теле у женщин возникает еще одна — сбой менструального цикла. Чаще всего, говорит Меган Горман, это признак поликистоза яичников. Тут без вмешательства гинеколога не обойтись.

В качестве третьей причины резкого роста волос может выступать злокачественная опухоль, как правило, в надпочечниках или яичниках.

Врач-трихолог клиники Real Trans Hair Федор Тонких поясняет: волос растет не одномоментно. За свою жизнь он проходит три фазы: анагена, когда формируется корень волосяной луковицы и активно растет волос — фаза длится от двух до четырех лет и является самой длинной в жизненном цикле волоса; фаза катагена (или период покоя), когда рост волоса прекращается, но сам он живет, в нем происходят те или иные процессы, лишь длина остается прежней — эта фаза самая короткая из всех и длится она всего две-три недели; фаза телогена, которая состоит из двух этапов: раннего и позднего телогена. В первом периоде волос просто не растет и в нем уже не происходит никаких процессов — это длится три-четыре месяца, а затем наступает второй этап, когда волос выпадает.

Если вдруг волосы начали расти намного быстрее обычного, следует обязательно обратиться к врачу. Однако с волосом на голове такое происходит крайне редко, можно даже говорить о единичных случаях. А вот что касается иных частей тела, то внезапное появление на них растительности, а тем более бурный рост, должно настораживать.

У медиков есть два понятия, обозначающих избыточный рост волос: гипертрихоз и гирсутизм. Первое связано с избыточным ростом волос в тех местах, где волосу и надлежит быть в соответствии с возрастом, половой, этнической принадлежностью. К примеру, появление волос на ногах у взрослой женщины — нормальное явление, а вот у девочки лет восьми–десяти — повод для визита к врачу.

Гирсутизм — избыточный рост терминальных волос у женщин по мужскому типу, особенно если речь идет о частях тела, на которых «повышенная волосатость» не предполагается. Так, густая растительность на груди мужчины, особенно из южных регионов, это в порядке вещей, а то же самое у женщины — нонсенс, вызывающий вполне обоснованную тревогу.

Причин у гипертрихоза и гирсутизма множество. Гипертрихоз может быть врожденным, имеющим генетические корни. Приобрести его можно вследствие действия лекарственных препаратов или даже травмы.

Гирсутизм может быть вызван теми же причинами, а еще на его появление влияет повышенный уровень тестостерона в женском организме (гиперандрогения). Кроме того, существует, так называемый, идиопатический гирсутизм. Точная природа его неизвестна, но, по мнению многих медиков, связан он с повышенной чувствительностью волосяных луковиц к некоторым ферментам.

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