Что нужно знать о натуральных дезодорантах

Когда мы говорим о средствах по уходу за телом, редко вспоминаем о дезодоранте, хотя его использование значительно влияет на твой комфорт и гигиену. В последние годы все сильнее возрастает интерес к натуральным дезодорантам, не содержащим вредных ингредиентов и не влияющим на экологию — по отчету аналитической компании Mintel, продажи выросли на 12% только за прошлый год. Сегодня мы решили разобраться в том, действительно ли стоит поменять свое любимое средство на натуральный продукт.

Чем плохи обычные дезодоранты?

Средства, которыми мы привыкли пользоваться обычно, правильнее классифицировать как антиперспиранты. Они помогают сохранять сухость в подмышках, блокируя потовые железы. А вот классические дезодоранты как раз просто маскируют запах, вызванный бактериями в поте, смешиваясь с ним. Другими словами, дезодорант — это ароматизированный антисептик. При производстве антиперспирантов используется алюминий, и исследования его влияния на человека неоднозначны. Некоторые исследования обнаружили незначительную связь между использованием дезодорантов и раком молочной железы, но прямой зависимости пока не обнаружено. На данный момент Национальный институт рака, Национальные институты здравоохранения, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера и даже Научный комитет ЕС по безопасности потребителей заявляют: алюминий в дезодорантах не вызывает рак. То же самое относится и к парабенам: несколько лет назад ученые обнаружили парабены в опухолях молочных желез, из чего родилась гипотезам о том, что именно они вызывают рак. Эта теория до сих пор не подтвердилась. Но то, что от них ты не заболеешь раком — не значит, что ты не наносишь вреда своему организму, блокируя важный для тела процесс.

Потоотделение — это важная функция организма, которую необходимо выполнять, чтобы из тела выводилось лишнее тепло и органы поддерживались при здоровой температуре. Предотвращая попытки вашего организма избавиться от токсинов и регулировать температуру, вы можете вызывать долговременные проблемы со здоровьем, такие как аллергия и повышенная чувствительность.

— консультант-дерматолог в Бав Шергилл На данный момент дерматологи рекомендуют использовать антиперспиранты не чаще 1 раза в неделю и отдавать предпочтение дезодорантам, которые не препятствуют потоотделению и лишь маскируют неприятный запах.

Из чего производятся натуральные дезодоранты?

Обычно натуральные дезодоранты производятся из смесей растительных экстрактов, например, алоэ, зеленого чая, шалфея или кедра, пчелиного воска и эфирных масел. Популярность набирают и средства на основе минералов — квасцовых камней, обладающих антибактериальным действием. Их производство гораздо экологичнее, чем производство антиперспирантов и аэрозолей, а значит, наносит меньше ущерба не только твоему телу, но и всей окружающей среде в целом.

Как они действуют?

Натуральные дезодоранты не блокируют потоотделение, а уничтожают бактерии, вызывающие неприятный запах. Если ты собираешься перейти на натуральное средство, тебе стоит знать, что первое время будет непросто привыкнуть, потому что твой организм станет медленно выводить токсины через пот. Дерматологи утверждают, что чтобы избавиться от накопленного алюминия в подмышках, потребуется по меньшей мере две недели, в течение которых твой запах может меняться. Эко-бренды подготовились и к этой ситуации, выпустив отдельные средства для ухода: детоксикационные маски для подмышек и мыла с древесным углем, который вытягивает алюминий. Стоит учитывать и то, что тебе не рекомендуется создавать натуральный дезодорант самостоятельно из соли, соды и эфирных масел — эти вещества могут вызывать серьезные раздражения, особенно в столь чувствительных местах, как кожа подмышек.

Видела ли ты натуральные дезодоранты в продаже?