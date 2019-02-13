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Акне у взрослых: причины появления прыщей и способы от них избавиться 

Я Покупаю 9 часов назад
Фото: Я Покупаю
Морщины и прыщи одновременно станут кошмаром любой женщины. Разбираем, почему у взрослых бывает акне и как его остановить.
Если вам уже давно не 16 лет, а прыщи все еще портят вам внешность и жизнь, начните борьбу с ними со следующих шагов

1. Сдайте анализы на гормоны

Посетите гинеколога и проверьте уровень гормонов — самой распространенной причиной акне у взрослых становится именно гормональный дисбаланс. Особенно часто подводит тестостерон, при повышении которого появляются болезненные крупные высыпания на подбородке, шее и спине. Нормализация гормонального фона с помощью медицинских препаратов поможет избавиться от прыщей.

2. Научитесь контролировать стресс

Увы, но стресс действительно виновен в появлении прыщей у взрослых. Физическое и эмоциональное напряжение связаны с уровнем гормона кортизола и упомянутого выше тестостерона, которые портят вид кожи. Также на состоянии кожи моментально отражается качество сна: если вы спите мало или переносите сон на более позднее время, тусклый цвет и высыпания не замедлят появиться.
3. Защищайте кожу от действия окружающей среды
Жителям мегаполисов сложнее хорошо выглядеть из-за загрязнения атмосферы, которое не лучшим образом влияют на кожу в течение дня. Чтобы уменьшить это воздействие, используйте солнцезащитное средство и косметику с антиоксидантами, защищающими кожу от свободных радикалов, например:
крем Skin Best Day Cream, SPF 15 от Biotherm
сыворотку Génifique Advanced Sensitive от Lancôme
сыворотку Rosaliac AR Intense от La Roche-Posay
сыворотку «Энергия и молодость кожи» by Alena Akhmadullina от Natura Siberica
Регулярная биоревитализация в салоне также повысит устойчивость кожи к агрессивным внешним условиям.
Чаще всего причиной акне становятся заболевания ЖКТ. У современных женщин после 40 лет акне также возникает из-за активной работы и занятий спортом.
Лидия Крысанова дерматокосметолог клиники «Лидамед»
4. Проведите ревизию в косметичке
Возможно, причина появления прыщей в ошибочно подобранной косметике. Проверьте, все ли средства соответствуют вашему типу кожи? Выбирайте нежирные средства на водной основе с гелевыми текстурами. Следите за тем, чтобы вашему типу кожи соответствовала не только уходовая, но и декоративная косметика.
5. Пересмотрите свои бьюти-привычки
Акне могут спровоцировать чрезмерное умывание и очищающие процедуры. Если кожа склонна к появлению прыщей, не следуют умываться чаще, чем дважды в день. Используйте очищающие средства для вашего типа кожи и предпочтите домашним пилингам (особенно механическим) салонные процедуры. Косметолог поможет подобрать подходящий для вашей проблемы вид пилинга и шлифовки для устранения шрамов постакне и выравнивания кожи.
При появлении прыщей женщине трудно самостоятельно выбрать правильный уход. Решить, к примеру, сушить ли ей кожу, чтобы снизить секрецию сальных желез или наоборот — питать, чтобы предотвратить появление первых морщин.
Лидия Крысанова дерматокосметолог клиники «Лидамед»
6. Следите за питанием
Наблюдайте за тем, как ваша кожа реагирует на отдельные продукты, и исключите те, после которых появляются высыпания. Чаще всего это шоколад, жареные блюда, орехи, кофеин, фаст-фуд и газированные напитки. Старайтесь выбирать для перекуса продукты с низким ГИ (гликемический индекс) — повышение уровня сахара в крови и нарушение баланса инсулина в организме также может спровоцировать появление прыщей.
7. Не давайте шанса бактериям
Посетите дерматолога и подберите вместе с ним антибактериальные средства для ухода за кожей в дополнение к вашей обычной косметике. Часто они являются достаточно агрессивными и не требуют нанесения на все лицо, а только на проблемные зоны и применяются курсом. Также содержите в чистоте свой туалетный столик, ухаживайте за кистями и спонжами для макияжа, регулярно их меняйте. И избавьтесь от привычки трогать лицо руками, если замечаете такую за собой.
С распространением бактерий помогут справиться такие салонные процедуры как мезотерапия (благодаря глубокому подкожному введению коктейля с антибиотиками) и фототерапия (благодаря воздействию пучками света, губительного для бактерий).
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