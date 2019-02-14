Фотомодель переквалифицировалась в боксершу

Австралийка Аврил Мати была моделью и рекламировала купальники. Но год назад она познакомилась с боевыми искусствами и поняла, что отныне хочет заниматься боксом. Она начала тренироваться и принимать участие в боях. Несмотря на хрупкую фигуру и женственность, Аврил за год не проиграла ни одного поединка. Теперь она усердно готовится к чемпионату мира, который пройдёт в марте в Майами-Бич. Самые сильные девушки сразятся за звание лучшей боксёрши. Кстати, модельную карьеру Мати не оставила: она совмещает занятия боксом с фотосессиями и продолжает рекламировать соблазнительные пляжные наряды.