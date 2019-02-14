Фитнес‐блогер предложила запретить продажу сладкого после шести

Автор блога о похудении «Мира против жира» решила законодательно бороться с ожирением в России. Мира Родригез предложила запретить продажу сладкого после 18:00 и ограничить продажу несовершеннолетним. С собственной инициативой блогер выступила после заявления Роспотребнадзора о том, что в Японии обязательно замеряют объем талии и этот опыт может стать интересным для России.

«Японцы — молодцы. Нам тоже давно пора исправлять ситуацию. Вы посмотрите, сколько в стране детей с морбидным ожирением — это же катастрофа! Я предлагаю, аналогично опыту с сигаретами и алкоголем, запретить продажу сладкого детям. Чтобы можно было купить торты, шоколад и прочую сладкую дрянь только по паспорту или в присутствии родителей», — предложила Мира.

Более того, считает блогер, после 18:00 продажу сладостей нужно вовсе запретить, по аналогии с алкоголем, который не продают после 23:00.

Еще одно новшество от худеющей блогерши — это надписи на упаковках, предупреждающие об угрозе ожирения.

«Почему государство считает, что табачные изделия демонстрировать нельзя, а то, что печеньки с пироженками на каком-нибудь пальмовом масле, ничего страшного? Пусть тоже на упаковки клеят диагнозы, которыми грозит употребление сладкого, — ожирение, диабет, болезни печени и так далее», — посетовала Мира.