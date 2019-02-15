7 советов, чтобы научиться правильно плавать

Мы расскажем о системе, которая даст вам возможность научиться плавать за короткое время, без лишних временных затрат.

Система получила название «Полное погружение» и приобрела немало сторонников во всем мире благодаря своей эффективности. Теперь нет необходимости проводить длительные изнуряющие тренировки, чтобы стать хорошим пловцом: новая методика позволяет добиться отличных результатов за короткое время.

Авторы методики — Джон Делвз и Терри Лафлен — разбили процесс подготовки на 7 этапов, которые помогают последовательно овладеть мастерством плавания.

Этап 1: успокойтесь

Постарайтесь успокоиться. Многим кажется, что в воде находиться опасно, они боятся утонуть и поэтому, попав в воду, много суетятся и производят лишние движения. А нужно всего лишь осознать: вода безопасна, надо лишь расслабиться.

Этап 2: четко следуйте инструкциям

Система «Полное погружение» рассчитана на новичков. В ней — четкие указания, какие действия необходимо выполнять и почему. Если вы будете тщательно придерживаться инструкций — научитесь плавать за 6 месяцев, и в дальнейшем вам останется лишь совершенствоваться.

Этап 3: откажитесь от трудных тренировок

Традиционные тренировки по плаванию подразумевают, что обучаемый совершает множество движений, тратя много сил. Если следовать «Полному погружению», — достаточно усвоить за одну тренировку одно-два движения. Тогда тренировка получается осознанной, а значит, эффективной: мозг человека охотнее запоминает то, что нетрудно сделать.

Представьте себе свое тело в виде оркестра с множеством музыкальных инструментов. Каждое движение, допустим, отвечает за какой-то один инструмент. Так вот, гораздо проще выучиться играть сначала на одном инструменте, и только потом приниматься за другой. Если говорить о плавании — то сперва нужно научиться правильным движениям руками, затем перейти к ногам, выучить движения головы и т. д. Когда будут освоены все «инструменты» — можно собирать «оркестр» воедино.

Этап 4: упрощайте нагрузку

Избегайте переутомления на тренировке. Ограничьтесь таким уровнем нагрузки, после которой вы чувствуете себя хорошо и бодро. Чрезмерная работа может привести только к усталости и травмам, а ваша цель — овладение навыками и их совершенствование.

Конечно, увеличивать нагрузку нужно, но делать это рекомендуется плавно, постепенно, чтобы тело не сопротивлялось, а развивалось и укреплялось поэтапно.

Старайтесь тренировать именно те навыки, которые вам потом пригодятся. Может быть, вы планируете заняться плаванием на короткие дистанции — 50 и 100 метров, хотите в будущем принять участие в соревнованиях? Значит, вам нужно развивать способности к скоростному плаванию, а такая тренировка будет отличаться от тренировки тех, кто хочет научиться плавать на длинные дистанции.

Не делайте перерывов (по крайней мере, длительных), иначе вам придется начать все сначала, а это всегда труднее. И энергии потратите намного больше.

Не экономьте время на отдых. Помните: восстанавливаясь, вы становитесь сильнее. Если ваше тело как следует отдохнет — на следующей тренировке оно будет работать намного лучше.

Этап 5: запоминайте то, что делаете

Занимаясь по системе «Полное погружение», нужно четко осознавать, для чего вы выполняете то или иное действие, концентрироваться на своих ощущениях и стараться их запомнить. Какие мышцы и навыки развивает это упражнение? Что оно вам дает? Какие чувства остаются после выполнения? Легко это делать или трудно? И помните: то, что у вас получается достаточно легко, — вы выполняете правильно, это верный сигнал.

Этап 6: откажитесь от дополнительного оборудования

Если вы хотите научиться осознанному плаванию, — вам не нужны ласты, доски, колобашки. Все эти аксессуары только помешают вам сконцентрироваться на собственных движениях и тех ощущениях, которые они вызывают. Если тренер предлагает вам воспользоваться доской или колобашкой, спросите: для чего это нужно? Если он не сумеет внятно и аргументированно ответить — отказывайтесь.

Например, человек инстинктивно задирает голову, когда плывет. — чтобы дышать, это понятно. При этом тонут ноги — они тяжелые. Тренеры, чтобы исправить ситуацию, дают ласты. Казалось бы, выход найден. Но ведь на соревнованиях никто в ластах не плавает, а значит, их придется рано или поздно снять. А навык не получен — помешали ласты. Значит, плыть будет по-прежнему тяжело. Потому что мозг так и не понял, что требуется делать.

Этап 7: тренируйтесь регулярно

Тренировка не должна превышать по времени один час, — после этого времени мозг уже отказывается усваивать новую информацию и концентрироваться на выполнении заданий, внимание рассеивается.

Вполне достаточно проводить тренировки 2-3 раза в неделю. И еще: не пытайтесь научиться плавать самостоятельно. Обязательно нужно найти тренера, который сможет ответить на все ваши вопросы, который объяснит вам, что именно вы делаете неправильно и как это исправить. А главное — вам должно быть комфортно рядом с этим человеком.