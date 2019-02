Что произойдет, если женщине перельют мужскую кровь

Медицина шагает семимильными шагами, пытаясь всячески соответствовать темпам технического прогресса. Однако есть законы природы — незыблемые и непоколебимые. Речь в данном случае идет о межполовых различиях, которые никак нельзя игнорировать во время переливания крови и трансплантации органов.

Женская кровь — смертельная опасность для мужчин

Согласно обзору в известном медицинском издании The Journal of the American Medical Association, биологически мужчины и женщины очень сильно различаются, что актуально относительно состава крови лиц разного пола. Журналисты утверждают, что переливание крови беременной женщины чревато смертельной опасностью для мужчины. Последние рискуют столкнуться с летальным исходом в 20% случаев! При этом кровь не беременных женщин не представляет особой опасности для представителей сильной половины человечества. Следовательно, переливание крови по схеме «мужчина-женщина» также не связано с какими-либо последствиями для жизнедеятельности.

Особенности межполовой трансплантологии

В данном случае исход операции во многом зависит от пола пациента и донора. В качестве примера будет рассмотрена процедура пересадки сердца. Многочисленные исследования, по мнению The Journal of the American Medical Association, подтвердили, что приживаемость органа значительно выше, если донор и реципиент имеют один пол. Серьезные последствия обусловлены в первую очередь разницей в размерах органов женщин и мужчин. Например, женское сердце значительно меньше мужского, что имеет естественную биологическую причину. Ведь организму мужчины нужно справляться с гораздо более сильным кровотоком за единицу времени. Следовательно, женщинам нельзя пересаживать органы мужчин. В противном случае возрастает риск отторжения донорской ткани в послеоперационный период и последующие годы. Плюс, увеличивается вероятность летального исхода пациентки.