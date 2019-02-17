Правила, которые помогут убрать животик

Наиболее распространенный совет для тех, кто хочет живот убрать, это похудеть. Типа объем жировой клетчатки меняется во всем организме более-менее равномерно, потому убрать лишние сантиметры в одной части тела, не затронув остальные, нельзя. В теории все хорошо, а на практике случаются самые разные казусы.

Живот и похудение

Есть очень милый вирусный ролик в интернете о том, как уменьшить живот и увеличить грудь за 30 секунд. Думается, он и вам на глаза попадался.

К сожалению, в реальности все получается с точностью наоборот: мы худеем и думаем, что живот убираем, а вместо этого уходит объем бюста, теряют привычную округлость ягодицы, да и форма бедер не радует. Почему так происходит, если в теории жир должен уходить отовсюду равномерно?

Причин неудачи здесь несколько: переход организма на «осадное положение» после жесткой ограничительной диеты, во время которого в расход идут мышцы, а объем жировой ткани остается прежним;

занятия с упором на прокачку мышц брюшного пресса, от которых талия наоборот «расплывается» еще сильнее;

изменение рациона питания в пользу продуктов с низкой калорийностью и большим объемом, вызывающих газообразование, что увеличивает объем кишечника, а с ним и всего живота.

Диеты

В первом случае рассчитывать на уменьшение объема талии не приходится потому, что в области боков и нижней части живота расположен так называемый «спасательный круг», область накопления жировой ткани, наличие которой в теле женщины обусловлено генетически.

Высокая концентрация женских половых гормонов в крови приводит к распределению жировой ткани преимущественно в нижней части туловища.

В доисторические времена эти «неприкосновенные запасы» были залогом выживания самой женщины и ее детей. Времена изменились, а генетика нет. Ограничения в питании тут же активизируют программу сохранения жира в области «спасательного круга».

И что в итоге? Худеть-то мы худеем, но контуры тела от этого не улучшаются, а иногда становится реально хуже: вместо приятной глазу полноты и округлости получается фигура типа «скинни фэт». Дряблая кожа и заметные складки жира никого не украшают.

Физические нагрузки

Помогают убрать живот упражнения. Не все. Некоторые могут дать результат обратный ожидаемому. Так, например, неэффективно качать пресс. Мышцы передней брюшной стенки после нагрузок становятся более объемными и занимают новое положение, при котором жировая прослойка выталкивается вперед. Живот от этого становится даже больше, чем был. Активная прокачка косых мышц живота делает туловище квадратным за счет сглаживания талии.

Как эффективно убрать живот?

Вариантов здесь несколько. Выбор наиболее подходящего зависит от: степени выраженности проблемы;

желаемого результата;

сроков достижения результата;

наличия настроя на длительную и некомфортную работу над собой;

финансовых возможностей.

Для тех, кому нужно срочно уменьшить объем живота помогают: правильная осанка;

утягивающее белье;

слабительные препараты.

Совет держать спину ровно может показаться банальным. Однако работников физического труда, по многу часов сидящих за компьютером, объединяет одна беда: тонус мышц брюшного пресса и передней поверхности бедер повышается, таз смещается кпереди, прогиб позвоночника в поясничном отделе уплощается. Это приводит к тому, что живот даже при наличии небольшой жировой прослойки выпирает сочными складками.

Как убрать живот быстро? Выгнуться кошечкой, почувствовать, как поясничный отдел позвоночника пошел вперед, а ягодицы назад и вверх, расправить плечи и вытянуть шею. Удерживая такое положение, обратите внимание на живот. Совсем другое дело!

Спасти ситуацию, когда облегающее платье не застегивается, может корсет или специальное утягивающее белье. Корсеты можно без труда пошить на заказ. При этом, можно выбрать и подходящий крой, и степень утяжки.

Хорошо справляется с лишними сантиметрами в талии трава сенны и другие слабительные препараты. Принял с вечера, утром радуешься плоскому животу. Жаль только, что эффект краткосрочный, до первого обильного приема пищи.

Для тех, кто настроен на работу над собой

Здесь поможет физическая нагрузка. Залог успеха — правильно подобранные упражнения. Это планка, «вакуум» и массажный обруч с утяжелителями.

привести в порядок мышцы туловища, что будет способствовать правильной осанке;

повысить тонус мышц передней брюшной стенки таким образом, чтобы не выталкивать жировую прослойку наружу;

«разбить» жир в области живота и боков. Как можно убрать живот с помощью упражнений? Регулярное выполнение перечисленных выше упражнений не занимает много времени, однако позволяет:

Сколько понадобится времени на тренировки? Планка выполняется 1 минуту, можно 2, «вакуум» выполняется еще в течение 1 минуты, крутить обруч минут 15, можно во время просмотра телепередач. Не так много, если учесть, что выполнять эти упражнения можно дома в любое время суток.

Для тех, кто хочет быстрый и стойкий результат

хочет удалить рубцы, грыжи и другие хирургические заболевания и косметические несовершенства передней брюшной стенки;

планирует увеличение груди или других частей тела собственным жиром. Липосакция позволяет удалить жир в области живота за одно посещение клиник пластической хирургии. Этот вариант подойдет тем, кто:

В пластических операциях нет ничего предосудительного. Важно лишь осознавать тот факт, что вы сделали все возможное для того, чтобы получить результат без хирургического вмешательства, так как тяжелый восстановительный период и вероятность осложнений могут перечеркнуть всю радость от новых контуров тела.

У каждого из нас есть целый перечень шаблонных представлений о том, что делать для достижения результата. Не все они эффективны, однако мы редко об этом задумываемся, потому сидеть на жестких диетах и делать скручивания на пресс — наше все.

Если остановиться на минуту и задуматься, то окажется, что достичь результата можно быстро и просто. Важно знать, как это сделать. Правильная осанка, 15 минут занятий в день, правильно подобранный рацион и гардероб — и вот уже проблема объемного живота потеряла свою актуальность.