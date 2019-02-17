7 изменений в диете для быстрого похудения

Не будем лгать, диета для похудения — это не легко. Но при этом не настолько сложно, как многие себе представляют. Если смотреть на диету, как на огромную проблему, то она растянется на долгие годы и станет источником трудностей. Относитесь к диете проще, усильте ее действие этими пунктами, и тогда вы похудеете быстрее.

Заменить хлопья на семена чиа

Семена чиа богаты клетчаткой и белком, это лучше, чем хлопья с преимущественно углеводным составом. Это фантастический способ начать день и ускорить похудение, полезное блюдо будет стабилизировать уровень сахара в крови, снижать уровень холестерина и ускорять метаболизм.

Пить чай

Если вы ищете простой способ похудеть, то пейье как можно больше зеленого чая. В нем наполовину меньше кофеина, чем в кофе, но намного больше катехинов, эти вещества форсируют метаболизм. Обменные процессы ускорятся, даже если выпивать всего одну чашку зеленого чая в день, но лучше выпивать за день две-три порции.

Есть больше белка

Если удвоить количество белка в рационе, то похудение станет более простым и быстрым. Белок заменит часть углеводов, питание станет менее калорийным, но вы будете оставаться сытой.

Употребление белка делает организм более восприимчивым к таким гормонам, как лептин, это вещество отвечает за формирование чувства сытости. Сделайте так, чтобы в каждом вашем приеме пищи была белковая составляющая, а перекусы состояли из сухого белка.

Пить лимонную воду

Вода полезна для здоровья и похудения, лимонная вода — вдвойне. Лимонный сок выводит из организма токсины, метаболизирует жировые отложения, ускоряет обменные процессы примерно на 30%.

Несколько стаканов лимонной воды в день помогут сжечь дополнительные 100 калорий.

Не доедать полностью

Многих из нас ругали в детстве, когда мы не доедали полностью содержимое тарелки. В результате люди вырастают и обретают привычку опустошать тарелку через силу. Вы не обязаны съедать полностью все, что лежит на тарелке, прислушивайтесь к своему телу, тогда вы почувствуете насыщение и вовремя остановитесь.

Игнорировать диетические продукты

Если вы сидите на диете, это не означает, что вам можно есть все продукты с пометкой «диетический». В диетической коле нет сахара, но в ней есть искусственные подсластители, из-за которых вы набираете вес, они стимулируют аппетит. Подобным образом дело обстоит с многими продуктами, делайте вывод о свойствах продукта по его составу, а не по маркировке на лицевой стороне.

Снижать количество сахара

Снижать количество сахара можно и нужно до тех пор, пока полностью от него не откажетесь. В чайной ложке сахара содержится 15 пустых калорий, употребляя всего по одной ложке сахара в день, за год вы наберете не менее 1,5 кг лишнего веса. Отказ от сахара — это мера не только для похудения, но и для поддержания здоровья.