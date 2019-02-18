Как избежать ухудшения иммунитета

Наш иммунитет — главная система, которая позволяет идентифицировать и бороться с вредными вирусами, бактериями и паразитами, вызывающими серьезные заболевания. Любое его ухудшение грозит значительными проблемами для твоего здоровья, так что стоит регулярно следить за тем, чтобы твоя защита не снижалась. Мы собрали несколько простых способов сохранить свой организм в тонусе без лишних затрат, времени и денег на таблетки-иммуностимуляторы.

Ешьте больше рыбы

После того как в твой организм попал вирус, первоначальный ответ тела — воспаление. Но чем меньше противоспалительных кислот у тебя будет, тем дольше будет длиться ответ на заболевание. Совсем не обязательно концентрироваться только на красной рыбе, рекомендуемой в медиа, ведь сельдь, скумбрия и сардины также содержат много белка, участвующего в создании новых клеток. Они тоже являются источником жирных кислот, известных как омега-3, используемых для регуляции функционирования иммунной системы.

Откажитесь от сахара

Достаточно всего 10 чайных ложек сахара, чтобы «отключить» процесс дезактивации бактерий и микробов в крови. Вместо употребления обычного сахара используй натуральный подсластитель, например стевию, которая поможет укрепить твою иммунную систему. Учитывай также и то, что синтетические подсластители, например сукралоза, не рекомендуются для долгосрочного употребления и в перспективе так же могут нанести вред твоей иммунной системе, как и обычный сахар.

Смейтесь

Непривычный лайфхак для стимулирования иммунной системы — как можно больше смеха в течение дня. Это помогает повышать уровень антител и лейкоцитов в крови, которые борются с вирусами и бактериями. Еще смех увеличивает количество антител в той жидкости, что вырабатывается в дыхательных путях и носу, а именно они становятся точкой входа для различных микробов.

Следите за употребляемыми жирами

Научись определять виды жиров в своем рационе, стараясь придерживаться ненасыщенных растительных жиров и избегать тех, что были получены из продуктов животного происхождения. Кроме того, тебе стоит воздерживаться от потребления трансжиров, которые присутствуют в выпечке и обработанных продуктах.

Употребляйте больше миндаля

100 г. миндаля в день уже достаточно для предотвращения большинства вирусных инфекций, но при этом миндаль стоит есть с кожурой. Недавним исследованием, опубликованном на PubMed, было установлено, что химическое вещество, присутствующее в кожуре миндаля, может повысить способность идентифицировать вирусы, а это в свою очередь предотвращает распространение вируса по всей системе. Достаточно всего нескольких орехов на завтрак — и ты уже можешь меньше переживать о том, что вокруг тебя постоянно чихающие коллеги.

Вовремя отдыхайте

Всего за 90 минут напряженной умственной работы твоя способность бороться с инфекциями значительно снижается, так что следи за тем, чтобы у тебя всегда был достаточный отдых даже во время рабочего дня. Двух выходных может быть недостаточно, если ты не даешь себе паузу в течение рабочих будней, не медитируешь и не следишь за своим дыханием, стараясь успеть как можно больше.

А вы уже избавились от вредных привычек, которые вредят иммунитету?