Вредные позы для сна

Хороший сон приносит здоровье и бодрость. От качества нашего сна зависит состояние кожи, пищеварительной системы и даже иммунитет. Но множество людей страдают от недосыпа и проблем со сном. Как же максимально эффективно провести драгоценные часы сна, чтобы не навредить своему здоровью?

Сон на спине

Всем известно, что чаще всего храпят люди, спящие на спине. Так и есть, ведь сон на спине затрудняет дыхание, а также несет угрозу людям, страдающим от астмы или склонным к апноэ (временной остановке дыхания). Также исследования показывают, что сон на спине способствует понижению содержания кислорода в крови, что увеличивает риск респираторных заболеваний.

Сон на правом боку

Сон на правом боку может привести к проблемам с пищеварением. Во время сна в такой позе может замедляться работа лимфатической системы и, следовательно, вывод токсинов из организма.

Сон на левом боку

Из всех указанных выше поз для сна сон на левом боку считается самым «правильным» и безопасным для вашего здоровья. В такой позе активизируется работа пищеварительной системы, легче выводятся шлаки и токсины.

Что делать, если у вас есть привычка спать в одной из «вредных» поз?

Как поменять свою позу для сна?

Во-первых, старайтесь ложиться так, чтобы с левой стороны было больше места. Тогда сон на правом боку покажется не таким удобным.

Во-вторых, вы можете поставить источник света с правой стороны кровати. Так вам будет хотеться перевернуться на левый бок, чтобы отвернутся от лампы.

Наконец, на уровне спины с правой стороны можно поставить большую подушку, которая будет мешать переворачиваться на правый бок.

Качественный сон в правильной позе может помочь сохранить здоровье, но не забывайте, что не менее важно количество сна.