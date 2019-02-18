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Базовые правила женской интимной гигиены 

Anews 4 часа назад
Фото: anews.com
К сожалению, с правилами женской интимной гигиены знакомы далеко не все женщины. Неправильный уход за интимной зоной может иметь серьезные последствия. Вот несколько основных правил, которых стоит придерживаться, для того чтобы избежать неприятных ощущений и различных заболеваний.

Шагом марш к врачу

Первое, что стоит упомянуть — если вас начали беспокоить боли, неприятные ощущения или нестандартные выделения — это повод бежать к врачу. Со здоровьем не шутят. Даже, казалось бы, банальности могут быть симптомами серьезных заболеваний.
Подмываться доктора рекомендуют 1-2 раза в день, без обычного мыла. Можно использовать специальные средства, предназначенные для интимной гигиены. Идеально, если в составе есть молочная кислота, которая также помогает поддерживать кислую среду во влагалище.

Средства

Гинекологи не рекомендуют использовать для подмывания губки или мочалки — во первых, они могут повредить нежную кожу, а во вторых, на них быстро скапливаются бактерии. Мыться следует рукой, аккуратно вытираясь отдельным полотенцем.

Менструация

Во время менструации не забывайте менять средства гигиены так часто, как это требуется. При необильных выделениях, можно использовать таймер или будильник — для того чтобы не забывать вовремя сменить прокладку или тампон.

Чего делать нельзя

  • использовать для подмывания средства с агрессивным составом и неподходящей pH
  • носить тесное, облегающее или неудобное белье из синтетического материала
  • подмываться и спринцеваться слишком часто — это способствует нарушению микрофлоры влагалища
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