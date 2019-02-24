Что делать, если разбился ртутный градусник

Первое правило — не паникуйте. Если грамотно действовать в течение ближайших часов после происшествия, то негативных последствий можно избежать.

Чем опасна ртуть

Ртуть — вещество первого класса опасности. Понять, что пары ртути находятся в воздухе можно только с помощью специального прибора. Но если оставить значительное количество ртути в жилом помещении надолго (например, не убрать разбившийся градусник), примерно через месяц начнутся симптомы отравления. При остром отравлении появляется металлический привкус во рту, слабость, тошнота, также может болеть голова. При сильном отравлении к этим симптомам прибавляется температура, рвота, боли в животе. При хроническом отравлении можно заметить слабость, апатию и сонливость, также такой вид отравления может привести к проблемам с щитовидной железой, легкими, кожей и т.д.

Что делать, если градусник со ртутью разбился?

В первую очередь, закройте комнату, где это произошло, и примите меры, чтобы частички ртути не разносились людьми и животными во всей квартире. Для этого снимите носки или тапки, которые были на вас, когда градусник разбился, чтобы на них ртуть не переносились по дому. Если вы были босиком — помойте ноги. Перед дверью в комнату постелите тряпку, смоченную раствором марганцовки или любого средства с хлоркой — о нее все, входящие в комнату и выходящие из нее, будут вытирать ноги. Можно открыть окно, если это поможет понизить температуру в комнате — при низкой температуре ртуть испаряется медленнее. Но не допускайте сквозняка — он может разнести ртуть по комнате!

Если у вас есть подозрения, что ртуть могла попасть в щели на полу или внутрь ковра, лучше вызовите санитарную службу.

Как самому собрать ртуть

Если вы решили собирать ртуть самостоятельно, приготовьтесь — возьмите лист бумаги, скотч, герметичный контейнер, в который вы нальете раствор марганцовки, хлорки или воды. Чтобы защитить себя, наденьте резиновые перчатки, бахилы, а также марлевую повязку на лицо.

Внимательно осмотрите все помещение с фонариком. Частицы ртути соберите листом бумаги, как совком, и поместите в контейнер. Если частицы слишком малы, воспользуйтесь скотчем, чтобы собрать их. Уберите свои перчатки и бахилы в тот же герметичный контейнер.

Помните, что нельзя убирать ртуть пылесосом, веником, выливать ее в мусорное ведро или в унитаз, так как это только способствует ее распространению.

Что делать с собранной ртутью

Так как ртуть нельзя выбрасывать в обычный мусоропровод, вы должны сдать ее в специальный приемный пункт.

Что делать потом

Когда вы убрали ртуть, проветрите помещение, опрыскайте пол раствором марганцовки или хлорки и оставьте на час. Вымойте пол мыльно-содовым раствором.

Примите душ, почистите зубы, выпейте активированный уголь или другой абсорбент. Если ртуть попала на одежду, ее лучше выбросить.

Если у вас разбился ртутный градусник, купите взамен электронный и обезопасьте себя и свою семью.