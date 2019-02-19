Какие комнатные растения очищают воздух

Многие домашние растения способны очищать воздух, собирать пыль, следы задымления и различные тяжелые соединения. Какие именно растения настолько полезны?

Хлорофитум

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Если вы поставите хлорофитум в комнате, он станет ее «легкими». Это растение способно собирать токсичные вещества из воздуха и выделять кислород. Иногда хлорофитум кажется простым на вид, но его можно обыграть с помощью горшков или кашпо.

Фикус Бенджамина

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Это растение находится на втором месте после хлорофитума по своей способности впитывать вредные соединения и выделять много кислорода. Еще этот фикус очищает воздух от ядовитых веществ, которые иногда выделяет мебель и пластиковые предметы.

Фикус Бенджамина не только красив и полезен. У него есть интересная особенность — при росте его стволы можно закручивать в причудливые изгибы.

Спатифиллум

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Это растение точно нельзя назвать слишком простым, так как его цветы очень нежные и изысканные. Но самое главное — это очень «трудолюбивый» цветок, он забирает споры плесени из воздуха, а также формальдегид и другие вредные соединения.

Сансевиерия — «Тещин язык»

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Это растение не только интересно выглядит, оно очень стойкое и полезное для вашего здоровья. Научно доказано, что оно впитывает оксиды азота и формальдегиды.

Хамедорея или бамбуковая пальма

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Бамбуковая пальма отлично увлажняет воздух в помещении и активно поглощает формальдегиды.

Диффенбахия

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Диффенбахия особенно полезна для людей, страдающих легочными заболеваниями. Она может убивать стафилококки, вызывающие подобные болезни. Если у вас на стенах и полах лакокрасочные покрытия — диффенбахия уничтожит ядовитые вещества, которые они выделяют.

Существует еще немало растений, которые не только радуют глаз, но и защищают ваше здоровье, надеемся, вы найдете свое.