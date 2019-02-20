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Как обманывают продавцы «волшебных» средств 

Рамблер 2 часа назад
Время идет, а мошенники никуда не уходят и меньше их не становится. В погоне за наживой, они готовы предложить все, что угодно.
"Маленькая марочка — полторы тысячи. К любому больному месту приложили, и все у вас уже прошло", — такие "инновационные" устройства можно встретить на российском рынке.
Многим из нас предлагали занимательные приборы, которые способны заряжать и оживлять воду, делать массаж мозга и не только. По словам продавцов с их помощью можно вылечить то, с чем врачи не могут справиться годами.
Если вам предлагают довольно странные товары, которые способны бесконтактным образом что-нибудь зарядить или очистить (например карму), то не стоит даже тратить на это время, не говоря уже о деньгах.
Эти товары способны дать только эффект плацебо, пока покупатель думает, что они работают. Самоубеждение обходится дороже, чем средства, которые реально способны повысить иммунитет и предотвратить серьезные заболевания. Если вы хотите укрепить свое здоровье, то обратитесь к врачу. Помните: никто, кроме врача не назначает лечение и профилактику заболеваний.
Качественный массаж, который поможет улучшить здоровье и физическую форму, может сделать только квалифицированный специалист. Массажные кресла, кровати и коврики не годятся для хорошего массажа. Покупать их бессмысленно.
Если вам предложили сомнительные устройства, средства народной медицины или брошюры, рекламирующие корень лопуха, то будьте бдительны. Вероятнее всего, вас пытаются обмануть.
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