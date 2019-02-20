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Бодибилдершу в купальнике обвинили в непристойности 

Рамблер 1 час назад
Лара Жанг родилась в Китае, но давно переехала в Австралию. В 2016 году Лара родила ребёнка и решила после родов привести себя в форму, но неожиданно увлеклась бодибилдингом. В прошлом году девушка записала видео, где позирует в бикини. По её словам, ролик она сделала, чтобы показать прогресс в тренировках тренеру, который консультировал её удалённо. Однако китайская интернет-полиция сочла, что кадры выглядят непристойно, и пообещала наказать девушку. Жанг была возмущена и заявила, что она — спортсменка и принимает участие в чемпионатах, которые организует международная федерация. В ролике она предстала в том же виде, в котором выходит на сцену. Красотку поддержали фанаты и подписчики. После этого китайская полиция сняла обвинения и даже извинилась перед Ларой.
Здоровье , Видео , Красота
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