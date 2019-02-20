Почему у агрессивных мужчин больше шансов зачать мальчика

Наверняка все помнят персонажа из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» Розарио Агро. Тот все время ждет, когда жена родит ему сына. Но на свет снова появляется дочь, восьмая по счету. Почему же так происходит, что в некоторых семьях рождаются дети исключительно одного пола?

Особенности организмов родителей

Анна Милованова в своей «Необычной книге для обычных родителей» пишет, что на пол будущего ребенка могут влиять физиологические особенности организмов родителей. Всем известно, что человек, имеющий в одном наборе Х-хромосому, а в другом — Y, принадлежит к мужскому полу, а имеющий 2 Х — к женскому. Таким образом рождение мальчика или девочки зависит от того, какая из указанных хромосом Х или Y добавится к набору.

Автор говорит, что у некоторых отцов вырабатываются только Х или только Y хромосомы, поэтому их жены и рожают только дочерей или только сыновей соответственно. Например, предположительно железы мужчин, которые способны к эякуляции до 10 раз в течение 24 часов, производят одни Y-хромосомы (98%), именно поэтому в их семьях преобладают мальчики. Кроме того, дело может быть и в женских яйцеклетках, а точнее в яичниках. По словам Миловановой, яйцеклетки правого яичника лучше «принимают» Y-хромосомы, а левого — Х. Поэтому если у матери имеется тот или иной недуг, например, с правым яичником, то его функции возьмет на себя левый. Благодаря этому женщина будет рожать преимущественно девочек.

Поведение и качества родителей

В 1973 году в ученой среде появилась гипотеза Трайверса-Уилларда, согласно которой в животном мире пол регулируется исходя из качеств родителей. По предположениям Трайверса и Уилларда, у сильных самцов появляются в основном сыновья, а у красивых самок — дочери. Происходит это потому, что в природе существенный приоритет имеют физически развитые представители мужского пола и внешне привлекательные представительницы женского. Недавно эта теория нашла свое подтверждение. Профессор одного из подразделений Лондонского университета, а именно школы экономики и политики Сатоши Каназава провел исследование, в результате которого выяснилось, что агрессивные мужчины чаще своих тихих собратьев становятся отцами мальчиков.

Стабильность и кислотно-щелочной баланс

Всем известен демографический догмат о том, что выживаемость мужских эмбрионов ниже, чем женских. Эту теорию косвенно подтверждает и статистика. Так, согласно данным Национального бюро экономических исследований США, у 51, 5% замужних женщин чаще рождаются сыновья, в то время как у матерей, находящихся в нестабильных отношениях, или у матерей-одиночек в основном «получаются» девочки. Специалисты объясняют это тем, что для того, чтобы выносить мальчика женщине требуется более тщательный уход. К тому же, на пол ребенка оказывает влияние и кислотно-щелочной баланс материнского организма. У некоторых женщин среда более щелочная, у других — более кислая. Сперматозоиды, «несущие» в себе будущего мужчину, лучше чувствуют себя в щелочной среде, а «женские» сперматозоиды — в кислой. Таким образом матери с щелочной средой чаще рожают мальчиков, а с кислой — девочек.

Возраст матери и стрессовые ситуации

Немаловажную роль в процессе формирования пола ребенка играет возраст матери, а также наличие в ее жизни каких-либо стрессовых ситуаций. И это доказали исследования профессора экономики Дугласа Элмонда. Тот изучал статистическую информацию, полученную в Китае после Великого голода 1959 — 1961 годов. Ученый выяснил, что в тот период китаянки выходили замуж в гораздо более зрелом возрасте, чем раньше, а соответственно и рожали детей. Причем, согласно данным, эти женщины в большинстве своем становились матерями девочек.