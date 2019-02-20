Девушка вылечилась от анорексии с помощью шоколада

21-летняя Анна Уиндли из графства Дербишир (Британия) в течение пяти лет питалась только одним сэндвичем с ветчиной в день. Анна весила всего 29 килограммов и была похожа на скелет, обтянутый кожей.

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Еще в школьные годы Анна делала успехи в спорте, вела активную школьную жизнь и участвовала в разных мероприятиях. Но одноклассники часто подшучивали над лишним весом Анны и советовали ей похудеть. К этому стрессу добавились проблемы в семье — родители почти не уделяли дочери внимания. Вскоре Анна почти перестала есть из-за накопившегося стресса.

Уже в 2012 году девушке диагностировали анорексию. Анна не раз попадала в больницу, а врачи предупреждали о возможной остановке сердца.

«Тогда я еле удерживала себя на ногах, теряла сознание. Глядя на свои старые фото, я понимаю, что выглядела ужасно. Но тогда мне хотелось становиться все более и более худой, чтобы мое тело таяло»,

— вспоминает Анна.

Все изменила одна шоколадная конфета.

«Было безумием думать, что от кусочка шоколада я тут же наберу вес, но именно после него я осознала, что есть не так страшно, как мне всегда казалось».

Anews

Благодаря шоколаду Анна избавилась от страха. Вскоре она перешла на полноценное питание. Сейчас она весит 45 килограммов, но главное, что ей удалось избавиться от анорексии.

Сейчас в своем профиле в Instagram Анна часто выкладывает любимый шоколад и старается помочь людям, запутавшимся в себе.