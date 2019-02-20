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Мифы о растяжке, в которые пора перестать верить 

Anews 7 часов назад
Фото: Anews
Еще совсем недавно появился культ растяжки по всему миру. Как звезды, так и обычные девушки делятся результатами в социальных сетях и доказывают, что совершенству нет предела.
Профессиональный тренер поделился секретами и мифами растяжки. ​

Начинать без разогрева и пружинить

Прежде всего, нужно убедиться в том, что мышцы действительно разогреты перед растяжкой. Нельзя забывать о компенсаторных упражнениях, которые нужно выполнять после растяжки с целью установить баланс в теле. И самая распространенная ошибка — пружинистые движения. Пружинить нельзя, потому как это может привести к разрывам мышц и сухожилий. Лучше удерживать мышцу в напряжении от 10 до 15 секунд, а затем расслабляться.

С возрастом растягиваться больнее

Этот миф появился из профессиональной спортивной и художественной гимнастики. Да, действительно, серьезные тренировки даются благодаря огромным усилиям и борьбе с собою, но если говорить о растяжке с целью гармонии в себе — бояться боли не стоит. Неприятные ощущения вполне терпимы, но главное — больнее не значит лучше.

При беременности растягиваться нельзя

Однозначно миф! Если от врача нет противопоказаний, растяжкой можно заниматься вплоть до самых родов. Особенно полезно это будет, если и до беременности женщина ходила на растяжку.

О растяжке во взрослом возрасте можно забыть

Конечно, легче всего удается растягиваться в возрасте с трех до восьми лет. Но это не означает, что в 30+ лет можно забыть о шпагате. Иногда не стоит рассчитывать на шпагат за месяц, пусть на это уйдет полгода, но с относительным комфортом и стопроцентным результатом.
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