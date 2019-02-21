5 причин, мешающих вам похудеть

WomanHit.ru разобрался в причинах, не дающих достичь желаемого результата

Все ближе и ближе время, когда мы снимем шубы и пуховики, и перейдем на легкую одежду. А что под ней? «Спасательный круг» на талии и «окорочка», с которыми можно забыть про мини. И, казалось бы, вы уже отказались от всего сладкого, мучного и калорийного, а килограммы не уходят. Диетологи считают, что все дело в неправильном подходе, при котором не стоит ожидать хорошего результата. WomanHit.ru разобрался, как надо есть правильно.

Причина №1

Вы уже, конечно, знаете, что есть надо часто, маленькими порциями и здоровые продукты. И вот вы берете с собой на работу в качестве перекуса яблоко, и начинаете его грызть, не отвлекаясь от компьютера. Во-первых, своим хрустом вы мешаете коллегам. Во-вторых, вы едите не осознано, не получая от этого удовольствия, а питаться надо спокойно и красиво. Садясь на диету, важно не просто отказаться от вредных пищевых привычек, но действительно полюбить здоровую еду.

Причина №2

Любое насилие над организмом не пойдет впрок. Если вы сладкоежка, и вместо яблока мечтаете о шоколадном маффине, то позвольте себе эту радость раз в неделю. Резко поменять привычный рацион, и с первого числа без проблем перейти на полезный, но не свойственный вам образ питания просто не получится.

Причина №3

Как известно, все наши проблемы в голове. Перестаньте делить еду на «хорошую» и «плохую». Нет смысла давиться гречкой без соли, и брать вторую порцию, поскольку вы ей не наедаетесь. Лучше добавить к ней кусочек отварного мяса, но тарелку взять поменьше. Не слушайте звезд, которые перекусывают 3 финиками и не чувствуют голод полдня — они приходили к такому рациону годами. Вы же, незаметно для себя, съедите полпачки полезного продукта, а потом уровень сахара в крови начнет зашкаливать.

Причина №4

Большая ошибка — ставить себе цель похудеть к определенному сроку или до нужного размера. Чаще всего результата быстро не удается добиться, и мы сдаемся, теряя всякую мотивацию, что совершенно неправильно. Разбивайте путь к своей мечте на маленькие шаги: сегодня отказалась от сладкого на весь день, завтра — буду сидеть на монодиете, послезавтра — пойду на работу пешком. Делая что-то постепенно, но ежедневно и обдуманно, вы быстрее достигните желаемого.

Причина №5

Ваша подруга худеет на Кремлевской диете? Соседка сбросила вес бегая по утрам? Прекрасно, но с чего вы решили, что это подойдет и вам? Каждый человек индивидуален. Прежде, чем радикально браться за улучшение фигуры, пройдите обследование, сдайте анализы, запишитесь на прием к диетологу. Ведь бесконтрольные эксперименты над организмом могут закончиться плохо, например, гастритом, аллергией или заболеванием суставов.