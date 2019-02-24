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Вредно ли мыться каждый день на самом деле 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Красота по-американски"
Очень хочется принять расслабляющий душ в конце тяжелого дня или освежиться с утра. Но частое мытье может быть вредным для здоровья. Почему?

Защитный барьер кожи ослабляется

Частый душ — стресс для вашей кожи, особенно в холодные и сухие месяцы зимы. Так, кожа становится более слабой и склонной к раздражениям из-за постоянного контакта с мылом и горячей водой. Если у вас есть ощущение «стянутости» после душа, это значит, что кожа стала слишком сухой. Ситуацию можно попытаться исправить с помощью лосьонов для тела, но лучше вообще не доводить до этого свою кожу.

Трение полотенцем вредно

Лучший вариант высушить кожу после душа — дать ей высохнуть самой. Однако это занимает много времени, и может быть неприятно, поэтому просто постарайтесь использовать мягкое полотенце, и не трите кожу, а промакивайте ее.

Необязательно мыться полностью

Некоторые дерматологи говорят, что каждый день мыть стоит только самые «загрязняемые» участки тела. Ну а полностью мыться лучше раз в несколько дней.

Волосы тоже страдают

Если слишком часто использовать шампунь, волосы становятся более сухими и ломкими, а окрашенные пряди теряют свой цвет. Ежедневно мыть волосы стоит только тем, кто очень много двигается или живет во влажном климате.

Большой расход воды

Треть всей потребляемой нами воды уходит на мытье в душе. Отказ от частого мыться отразится не только на экологическом состоянии планеты, но и на вашем бюджете.
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