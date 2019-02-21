О чем нужно помнить гипертоникам

Атмосферным давлением интересуются все, ведь от этого показателя во многом зависит погода. Но особый интерес прогнозы о повышении и понижении атмосферного давления вызывают у людей метеозависимых. Стандартным давлением считают показатель 760 миллиметров ртутного столба, такое давление наблюдается на уровне моря. В низинах оно повышается, в горах — понижается. Изменение давления оказывает влияние на самочувствие многих людей, провоцируя головную боль и сердечные приступы. Кстати, гипертоникам, людям с повышенным давлением, медики рекомендуют отказаться от ряда привычек, чтобы облегчить состояние. Смотрите видео и узнайте, как облегчить себе жизнь при высоком давлении.