Японская диета: результат за 14 дней 

Особенности одной из самых эффективных диет, которая предполагает значительную потерю веса всего за две недели.
Результаты тех, кто строго придерживался указанных принципов питания, действительно удивляют. За 14 дней можно сбросить 4-7 лишних килограммов. Кроме этого преимущества, можно отметить, что диета "японка" недорогая.
Однако важно учесть, что следовать японской диете сложно. Это связано с тем, что калорийность рациона слишком снижена (от 600 до 1100 ккал в день). Нехватка калорий будет ощутимой, потому что чаще всего мы питаемся таким образом, что наш организм получает от 1500 ккал ежедневно.
Меню японской бессолевой диеты основано на продуктах с минимальным содержанием калорий, а также без сахара, соли и других приправ. Такое питание способствует быстрому расщеплению жира, поскольку вводит организм в стресс и мощно запускает метаболизм.
Противопоказания к японской диете
В связи со строгостью у этой диеты есть противопоказания. Ее не рекомендуется соблюдать беременным и кормящим, а также людям с гастритом и язвой, с заболеваниями печени и почек, с кардиологическими нарушениями.
Кроме того, если вы все-таки решили соблюдать строгие правила японской диеты, вам будет необходимо тщательно подготовиться. Что нужно сделать:
- проконсультироваться с диетологом или вашим лечащим врачом
- за неделю до начала снизить калорийность рациона, а именно: уменьшить порции, отказаться от простых углеводов и сахара, есть меньше соли, на ужин есть свежие овощи и фрукты
- за две недели приучить себя пить не мешье 1,5 литров сырой воды в день (сок, чай, кофе и любые другие жидкости — не в счет).
Разрешенные продукты
- отварная или паровая курица, говядина и телятина
- нежирные сорта рыбы: минтай, хек, путассу, сайда
- кефир, йогурт, нежирный сыр
- овощи: капуста, кабачки, морковь, баклажаны, перцы, томаты, огурцы
- фрукты: яблоки, груши, цитрусовые, гранаты, киви
- натуральные соки без соли и сахара
- оливковое и растительное масло
- яйца
- зеленый и черный чай
- черный кофе.
Запрещенные продукты
- свинина, баранина, сосиски, колбаса
- жирные сорта рыбы: скумбрия, семга, сельдь, палтус
- молоко, творог и жирные молочные продукты
- картофель, кукуруза
- бананы, виноград, хурма
- копчености и соления, консервы и полуфабрикаты
- маринады и соусы
- мучная продукция и крупы
- пакетированные соки, газировка, алкогольные напитки
- сахар, соль и другие приправы.
Меню японской диеты на 14 дней
Запомните, нужно четко придерживаться меню. Постарайтесь не менять последовательность дней и набор продуктов, строго соблюдайте правила приготовления блюд. Еще одно предостережение: "японка" может привести к обезвоживанию, поэтому не забывайте пить не меньше 2 литров воды в день. Итак, меню:
1 день
- Завтрак: черный кофе (всегда без сахара и молока)*.
- Обед: 2 сваренных вкрутую яйца, вареная капуста с растительным маслом и стакан томатного сока (без соли)
- Ужин: 250 грамм вареной или жареной рыбы
2 день
- Завтрак: черный кофе и кусок ржаного хлеба
- Обед: 250 грамм вареной или жареной рыбы, салат из вареной капусты с растительным маслом
- Ужин: 100 грамм вареной или запеченной говядины и стакан кефира
3 день
- Завтрак: черный кофе и кусок ржаного хлеба
- Обед: 2 некрупных кабачка, запеченных в духовке, полить растительным маслом
- Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца, 200 грамм отварной или запеченной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом
4 день
- Завтрак: свежая тертая морковь, приправленная соком лимона
- Обед: вареное яйцо, салат из свежей моркови и капусты с растительным маслом, небольшое количество сыра твердых сортов (не больше 20 грамм)
- Ужин: 200 грамм любых фруктов из разрешенного списка
5 день
- Завтрак: свежая тертая морковь, приправленная соком лимона
- Обед: 200 грамм вареной или жареной рыбы и стакан томатного сока
- Ужин: 200 грамм любых фруктов из разрешенного списка
6 день
- Завтрак: черный кофе
- Обед: вареная или запеченная куриная грудка без кожи (400-500 грамм), салат из свежей капусты с растительным маслом
- Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца и свежая морковь
7 день
- Завтрак: травяной чай
- Обед: 200 грамм отварной или запеченной говядины
- Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца и свежая морковь
8 день
- Завтрак: черный кофе
- Обед: вареная или запеченная куриная грудка, салат из моркови или капусты с растительным маслом
- Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца, вареная капуста с растительным маслом
9 день
- Завтрак: свежая тертая морковь, приправленная соком лимона
- Обед: 200 грамм вареной или жареной рыбы и стакан томатного сока
- Ужин: 200 грамм любых фруктов из разрешенного списка
10 день
- Завтрак: черный кофе и кусок ржаного хлеба
- Обед: вареное яйцо, салат из свежей моркови и капусты с растительным маслом, небольшое количество сыра твердых сортов (не больше 20 грамм)
- Ужин: 200 грамм любых фруктов из разрешенного списка
11 день
- Завтрак: черный кофе и кусок ржаного хлеба
- Обед: 2 некрупных кабачка, запеченных в духовке, полить растительным маслом
- Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца, 200 грамм отварной или запеченной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом
12 день
- Завтрак: черный кофе
- Обед: 200 грамм вареной или жареной рыбы, салат из свежей моркови и капусты с растительным маслом
- Ужин: 100 грамм вареной или запеченной говядины и стакан кефира
13 день
- Завтрак: черный кофе
- Обед: 2 сваренных вкрутую яйца, салат из свежей капусты с растительным маслом, стакан томатного сока
- Ужин: 200 грамм вареной или жареной рыбы
14 день
- Завтрак: черный кофе
- Обед: 200 грамм отварной или жареной рыбы, салат из свежей капусты с растительным маслом
- Ужин: 200 грамм вареной или запеченной говядины и стакан кефира
* Если вы не любите кофе или, что более важно, у вас есть противопоказания к употреблению этого напитка, его можно заменить на черный, зеленый или травяной чай.
Основные принципы выхода из японской диеты
- Выходить из японской диеты необходимо очень плавно. Необходимо постепенно вводить новые продукты, повышать калории и добавлять жиры и углеводы. Длительность выхода должна занимать не меньше двух недель
- На все время выхода продлить ограничение соли
- Сохранять примерный состав ужина, добавляя продукты на завтрак и обед
- Постепенно добавлять перекусы между тремя основными приемами пищи
- Не снижать количество белковой пищи