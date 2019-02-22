Насколько безопасны диеты звездных красавиц

Экспертиза модных диет российских телезвезд от Ирины Потяновой, гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук.

Чтобы быть в форме к летнему отпуску, пора браться за фигуру прямо сейчас. У знаменитостей в этом деле большой опыт. Но действительно ли полезны и, главное, безопасны их фирменные диеты? Разбираемся вместе с экспертом.

Екатерина АНДРЕЕВА: соблюдает принципы хронопитания

Телеведущая ответственно подходит к вопросам питания и физических нагрузок. «В любой точке мира, где я проснусь, утром сначала пробуждаю энергию чи в теле. Растяжки, асаны, беговая дорожка, бокс — какая именно будет двигательная активность, не имеет значения. Главное — пробудить.

Тогда и просыпаться будет легче, и работу работать, и на людей будете реагировать спокойно — они же разные бывают, не всегда приятные», — рассказывает Екатерина. Помимо физических нагрузок, Андреева контролирует питание.

Правила

Телеведущая советует прочесть книгу «Мозг и еда» Дэвида Перлмуттера.

Соблюдает принципы хронопитания:

Завтрак с 6.00 до 8.00. Запрещены любые углеводы. Разрешена белки, жиры, можно кашу без глютена и сырники без сахара, но нечасто.

Обед с 12.00 до 14.00. Овощной суп. Можно белок — мясо, птицу или рыбу. На гарнир тушеные овощи. Веганы заменяют мясо бобами или тофу.

Полдник с 16.00 до 17.00. Разрешено сладкое — фрукты, йогурт, черный шоколад. Считается, что в это время оно не вредно для организма.

Ужин с 19.00 до 20.00. Белок с тушеными, обжаренными овощами. Звезда чаще от ужина отказывается.

Мнение эксперта: врач Ирина ПОТЯНОВА

— Питание должно быть сбалансированным. Организму для получения энергии утром необходимы полезные жиры, а для получения строительных материалов для всех гормонов, ферментов, органов и тканей — аминокислоты, которые он должен брать из белков.

Пример здорового завтрака — омлет с овощами, с парой кусочков красной рыбы и оливками или авокадо. На обед и ужин употребление мяса и рыбы с овощами — отличный вариант. В обед можно добавить немного крупы или хлебцы. Правильные способы приготовления пищи — тушение, запекание, сувид (в вакууме).

Последний прием пищи оптимален за три часа до сна, но не позже 20.00. Ночью желудочно-кишечный тракт отдыхает, и, чтобы избежать брожения пищи и ее превращения в жиры, необходимо максимально его разгрузить вечером.

Юлия ВЫСОЦКАЯ: еда по лунному циклу

Телеведущая нашла идеальный способ сгонять «лишние 3 кг», которые к ней прилипают после вкусных будней. У Юлии Высоцкой нет ограничений в питании: «Много есть и не толстеть — насущная проблема для тех, кто любит и умеет готовить.

Лунный цикл влияет на все живое на планете, поэтому два раза в месяц у меня время экодаши — 11-й день восходящей и нарастающей Луны. Я не буддист, а нормальный человек, который мечтает много есть и не толстеть.

Что меня убеждает в этой теории? Когда Луна растет или убывает, все живое на это реагирует. Например, иногда в полнолуние невозможно заснуть. Двое суток в месяц, когда ты не нагружаешь пищеварительную, лимфатическую систему едой, плодотворно сказываются на всем организме. Я просыпаюсь на следующий день бодрой и реально „сдутой“.

По ведическим учениям в названные Высоцкой дни по лунному календарю организм может лучше всего очищается и восстанавливается.

Правила

В 11-й день восходящей и нарастающей Луны ничего не есть.

Разрешены вода, соки, молоко.

Мнение эксперта: врач Ирина ПОТЯНОВА

— Курсы очищения, голодания допустимы, если проводятся под врачебным контролем.

Анна АРДОВА: использует дробное питание

Актрисе расписали диету в Центре лечебного голодания на Алтае. „Представляете, лук нельзя! Кофе и алкоголь!“ — делилась впечатлениями Ардова. Звезда не ограничивает себя в питании в течение года, а когда надо, садится на диету.

Правила

Перекусы каждые 3 часа.

Запрещены сладости и высококалорийные продукты.

Углеводы употреблять до 14 часов, позже — белки.

Ограничение жареной пищи.

Вместо соков и газировки — чистая вода.

Мнение эксперта: врач Ирина ПОТЯНОВА

— В диетологии частое дробное питание для желающих похудеть — отживший миф. При отсутствии воспалительных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и желчекаменной болезни количество приемов пищи должно составлять три, максимум четыре раза в сутки. Интервалы между приемами пищи должны составлять не менее четырех часов — через такой промежуток времени запускаются процессы жиросжигания.

Чем чаще мы принимаем пищу, тем сильнее провоцируем поджелудочную железу на выброс инсулина. Со временем это приводит к развитию инсулинорезистентности. В итоге избыток глюкозы в крови переходит не в мышцы и печень, где она должна храниться в виде гликогена для стратегических нужд, а превращается в жир. Со временем клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, истощаются, что может привести к развитию сахарного диабета 2-го типа.