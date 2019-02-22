Привычки, которые помогут прожить до 100 лет

Несмотря на достижения медицины, пока человек не достиг средней продолжительности жизни в 100 лет. Однако за последний век мы стали жить гораздо дольше, и, как говорят медики, при соблюдении простых правил любой человек вполне может стать долгожителем. Прежде всего, нужно уделять время занятиям физической культурой. Поддержание тонуса мышц и тренировка сердечно-сосудистой системы позволяют существенно продлить жизнь и сделать её качественнее. Кстати, для того, чтобы поддерживать себя в форме, нет нужны проводить часы в тренажёрном зале, достаточно ежедневно ходить, активно заниматься домашними делами или работой в саду.

Видео рассказывает ещё о девяти способах продлить жизнь.