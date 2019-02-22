Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Привычки, которые помогут прожить до 100 лет 

Рамблер 1 час назад
Несмотря на достижения медицины, пока человек не достиг средней продолжительности жизни в 100 лет. Однако за последний век мы стали жить гораздо дольше, и, как говорят медики, при соблюдении простых правил любой человек вполне может стать долгожителем. Прежде всего, нужно уделять время занятиям физической культурой. Поддержание тонуса мышц и тренировка сердечно-сосудистой системы позволяют существенно продлить жизнь и сделать её качественнее. Кстати, для того, чтобы поддерживать себя в форме, нет нужны проводить часы в тренажёрном зале, достаточно ежедневно ходить, активно заниматься домашними делами или работой в саду.
Видео рассказывает ещё о девяти способах продлить жизнь.
Здоровье , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матильда Шнурова поделилась секретами стройности
Как разогреть остывающую постель — мужской взгляд2
5 вещей, которые нельзя делать сразу после ботокса
Ратаковски в купальнике показала бронзовый загар1
10 ошибок во время шопинга, которые вы совершаете1
Видео
Дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 22 февраля
Психология
Вульгарный наряд Лорак разгневал народ
Звёзды
Дети, покорившие мир ангельской красотой
Дети Красота
Как выплатить ипотеку и не свихнуться
Дом и сад
Привычки, которые помогут прожить до 100 лет
Здоровье
Российские актрисы, молодеющие с годами
Звёзды
Что стало с Мариной Зудиной после смерти Табакова
Звёзды
О чем нужно помнить гипертоникам
Здоровье
Насколько безопасны детские пюре из магазина
Дети Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение