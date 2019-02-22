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Девушка сбросила 63 кг после травли в колледже 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @michobabyy
19-летняя американка из штата Огайо похудела назло всем ненавистникам. Ей удалось сбросить 63 килограмма всего за один год. Она долго не могла похудеть и решилась на радикальные меры — уменьшила объем желудка и начала тренироваться. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.
В 2018 году Мишель Фаррай перестала ходить на занятия в колледж из-за травли со стороны одногруппников, которые называли ее толстой и смеялись над ее лишним весом. Девушка, конечно, сильно страдала из-за этого и от стресса начинала есть еще больше.
@michobabyy
«Когда я пропускала занятия и оставалась дома, я съедала все, что было в холодильнике. Я не могла себя сдерживать и ела блюда с повышенным содержанием углеводов — рис, пасту, шоколад и другие сладости”, — рассказала Мишель.
Девушка понимала свою проблему с лишним весом, от которого у нее появились приступы гнева, и решила взять контроль над ситуацией — ее вес на тот момент достигал 126 килограммов. Она начала тренироваться, а также обратилась к специалисту за помощью. Доктор посоветовал сделать ей рукавную гастропластику — операцию по уменьшению объема желудка.
@michobabyy
За 12 месяце Мишель удалось сбросить 63 килограмма, но она не собирается на этом останавливаться. Она посещает тренажерный зал 6 раз в неделю и старается никогда не пропускать тренировки.
"Теперь я очень внимательна к тому, что ем, никогда не позволяю себе лишнего. Но есть одна вещь, от которой я не смогла отказаться — арахисовое масло, но теперь у меня есть органическая версия", — поделилась девушка.
"Раньше я была такой тучной, что даже боялась сесть на стул. Мой следующий шаг — это удаление лишней кожи после похудения. Сейчас я чувствую себя действительно уверенно с моим новым весом и здоровее, чем когда-либо”, — призналась Мишель.
@michobabyy
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