Как похудеть на гречке: полезные советы и меню 

Гречневая диета для похудения подходит тем, у кого есть сила воли, а еще тем, кто любит гречку.
Гречневая крупа — одна из самых полезных, в ней содержится неорганическое железо, магний, фосфор, калий, йод, набор необходимых организму аминокислот, а также клетчатка и витамины группы B. Но несмотря на то, что эта крупа так полезна, у гречневой диеты есть строгие противопоказания.
Этот режим питания категорически противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, диабетом, гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью. Диета также не подходит для подростков, для беременных и женщин в период кормления грудью. Перед тем, как сесть на гречневую диету, необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с диетологом или врачом.
Какие есть виды гречневых диет
Существует два варианта этого способа похудения: монодиета, когда питаться придется только гречкой. Приготовленную (залить кипятком и оставить на ночь) гречку необходимо есть небольшими порциями (100-120 грамм) 5-6 приемов в день. Соблюдать эту монодиету можно не больше трех дней. Однако если вы чувствуете недомогание, в срочном порядке прекращайте строгий режим питания и постепенно выходите из диеты.
Однако есть и второй вариант гречневой диеты, гораздо более щадящий, но при этом не менее эффективный. Этого режима питания можно придерживаться 7-10 дней.
Основные правила
- Чтобы диета была максимально эффективной гречку лучше не варить, а запаривать без добавления сахара, соли, специй и масла. Для этого нужное количество крупы залейте кипятком (400 грамм на 1 литр) и оставьте на ночь под крышкой.
- Питаться следует дробно, не меньше пяти раз в день.
- За сутки необходимо съесть не меньше 400 грамм гречневой крупы (вес продукта измерять в сухом виде).
- Каждый день необходимо выпивать не меньше 2 литров питьевой воды (соки, чай, кофе и любая другая жидкость — не в счет).
- Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 4-5 часов до сна (то есть, вероятнее всего, спать вы ляжете голодной!).
- Можно добавить в ежедневное меню травяной чай, который поможет нормализовать работу нервной системы.
- Эффективность диеты значительно повысится, если добавить любые физические нагрузки.
- Поскольку меню гречневой диеты включает минимальное количество продуктов, возможно, вашему организму потребуются витамины. Но не стоит подбирать их самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы не навредить организму и не создать себе проблемы со здоровьем.
Примерное меню гречневой диеты на неделю
Первый день
- Завтрак: 100 грамм гречки, стакан обезжиренного кефира
- Перекус: зеленое яблоко
- Обед: 100 грамм рыбы отварной или на пару, 100 грамм гречки гречневая крупа, огурец и несколько салатных листьев
- Перекус: стакан обезжиренного кефира
- Ужин: 140 грамм гречки, стакан обезжиренного кефира
Второй день
- Завтрак: 120 грамм гречки, зеленый чай
- Перекус: стакан обезжиренного кефира
- Обед: 90 грамм запеченной куриной грудки, 130 гречки, красный перец, зелень
- Перекус: стакан обезжиренного кефира
- Ужин: 150 грамм гречки, травяной чай
Третий день
- Завтрак: 130 грамм гречки, стакан обезжиренного йогурта
- Перекус: грейпфрут
- Обед: 150 грамм гречки, 55 грамм тушеных овощей, 25 грамм сыра с низким содержанием жира (9%)
- Перекус: стакан обезжиренного кефира
- Ужин: 120 грамм гречки, зеленое яблоко
Четвертый день
- Завтрак: 150 грамм гречки, отварное куриное яйцо
- Перекус: апельсин
- Обед: 120 грамм гречки, 120 грамм обезжиренного творога, огурец и помидор
- Перекус: стакан обезжиренного кефира
- Ужин: 130 грамм гречки и стакан обезжиренного кефира
Пятый день
- Завтрак: 180 грамм гречки, 25 грамм сыра с низким содержанием жира (9%), хлебец
- Перекус: Морковь, 130 грамм обезжиренного йогурта
- Обед: 120 грамм гречки и 120 грамм отварного куриного филе
- Перекус: стакан обезжиренного кефира
- Ужин: 100 грамм гречки, зеленое яблоко
Шестой день
- Завтрак: 130 грамм гречки, 120 грамм обезжиренного творога, отварное куриное яйцо
- Перекус: грейпфрут
- Обед: 120 грамм гречки, 90 грамм отварной рыбы и несколько салатных листьев
- Перекус: стакан обезжиренного кефира
- Ужин: 100 грамм гречки, стакан обезжиренного кефира
Седьмой день
- Завтрак: 160 грамм гречки, 100 грамм обезжиренного йогурта, хлебец
- Полдник: стакан обезжиренного кефира, зеленое яблоко
- Обед: 120 грамм гречки, 80 грамм запеченной куриной грудки, огурец
- Перекус: стакан обезжиренного кефира
- Ужин: 120 грамм гречки и зеленый чай
Правильный выход из гречневой диеты
Поскольку ограничения были очень строгие, первую неделю после соблюдения принципов гречневой диеты желательно есть нежирные и богатые белками продукты. Кроме того, в течение двух недель постарайтесь исключить жареные, соленые и острые блюда. Добавляйте соль в небольших количествах, постепенно увеличивая до привычной дозы. Мучные изделия и сладости лучше также исключить на время выхода из диеты, они могут перегрузить ослабленный организм. Если ощущаете острую потребность в сладком, съешьте темный шоколад (от 70% какао) или сухофрукты. Некоторые жирные продукты (например, сливочное масло, орехи, авокадо, жирные сорта рыбы) можно добавить в рацион по прошествии двух недель.