Как похудеть на гречке: полезные советы и меню

Гречневая диета для похудения подходит тем, у кого есть сила воли, а еще тем, кто любит гречку.

Гречневая крупа — одна из самых полезных, в ней содержится неорганическое железо, магний, фосфор, калий, йод, набор необходимых организму аминокислот, а также клетчатка и витамины группы B. Но несмотря на то, что эта крупа так полезна, у гречневой диеты есть строгие противопоказания.

Этот режим питания категорически противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, диабетом, гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью. Диета также не подходит для подростков, для беременных и женщин в период кормления грудью. Перед тем, как сесть на гречневую диету, необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с диетологом или врачом.

Какие есть виды гречневых диет

Существует два варианта этого способа похудения: монодиета, когда питаться придется только гречкой. Приготовленную (залить кипятком и оставить на ночь) гречку необходимо есть небольшими порциями (100-120 грамм) 5-6 приемов в день. Соблюдать эту монодиету можно не больше трех дней. Однако если вы чувствуете недомогание, в срочном порядке прекращайте строгий режим питания и постепенно выходите из диеты.

Однако есть и второй вариант гречневой диеты, гораздо более щадящий, но при этом не менее эффективный. Этого режима питания можно придерживаться 7-10 дней.

Основные правила

depositphotos.com Чтобы диета была максимально эффективной гречку лучше не варить, а запаривать без добавления сахара, соли, специй и масла. Для этого нужное количество крупы залейте кипятком (400 грамм на 1 литр) и оставьте на ночь под крышкой.

Питаться следует дробно, не меньше пяти раз в день.

За сутки необходимо съесть не меньше 400 грамм гречневой крупы (вес продукта измерять в сухом виде).

Каждый день необходимо выпивать не меньше 2 литров питьевой воды (соки, чай, кофе и любая другая жидкость — не в счет).

Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 4-5 часов до сна (то есть, вероятнее всего, спать вы ляжете голодной!).

Можно добавить в ежедневное меню травяной чай, который поможет нормализовать работу нервной системы.

Эффективность диеты значительно повысится, если добавить любые физические нагрузки.

Поскольку меню гречневой диеты включает минимальное количество продуктов, возможно, вашему организму потребуются витамины. Но не стоит подбирать их самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы не навредить организму и не создать себе проблемы со здоровьем.

Примерное меню гречневой диеты на неделю

Первый день Завтрак: 100 грамм гречки, стакан обезжиренного кефира

Перекус: зеленое яблоко

Обед: 100 грамм рыбы отварной или на пару, 100 грамм гречки гречневая крупа, огурец и несколько салатных листьев

Перекус: стакан обезжиренного кефира

Ужин: 140 грамм гречки, стакан обезжиренного кефира

Второй день Завтрак: 120 грамм гречки, зеленый чай

Перекус: стакан обезжиренного кефира

Обед: 90 грамм запеченной куриной грудки, 130 гречки, красный перец, зелень

Перекус: стакан обезжиренного кефира

Ужин: 150 грамм гречки, травяной чай

Третий день Завтрак: 130 грамм гречки, стакан обезжиренного йогурта

Перекус: грейпфрут

Обед: 150 грамм гречки, 55 грамм тушеных овощей, 25 грамм сыра с низким содержанием жира (9%)

Перекус: стакан обезжиренного кефира

Ужин: 120 грамм гречки, зеленое яблоко

Четвертый день Завтрак: 150 грамм гречки, отварное куриное яйцо

Перекус: апельсин

Обед: 120 грамм гречки, 120 грамм обезжиренного творога, огурец и помидор

Перекус: стакан обезжиренного кефира

Ужин: 130 грамм гречки и стакан обезжиренного кефира

Пятый день Завтрак: 180 грамм гречки, 25 грамм сыра с низким содержанием жира (9%), хлебец

Перекус: Морковь, 130 грамм обезжиренного йогурта

Обед: 120 грамм гречки и 120 грамм отварного куриного филе

Перекус: стакан обезжиренного кефира

Ужин: 100 грамм гречки, зеленое яблоко

Шестой день Завтрак: 130 грамм гречки, 120 грамм обезжиренного творога, отварное куриное яйцо

Перекус: грейпфрут

Обед: 120 грамм гречки, 90 грамм отварной рыбы и несколько салатных листьев

Перекус: стакан обезжиренного кефира

Ужин: 100 грамм гречки, стакан обезжиренного кефира

Седьмой день Завтрак: 160 грамм гречки, 100 грамм обезжиренного йогурта, хлебец

Полдник: стакан обезжиренного кефира, зеленое яблоко

Обед: 120 грамм гречки, 80 грамм запеченной куриной грудки, огурец

Перекус: стакан обезжиренного кефира

Ужин: 120 грамм гречки и зеленый чай

Правильный выход из гречневой диеты

Поскольку ограничения были очень строгие, первую неделю после соблюдения принципов гречневой диеты желательно есть нежирные и богатые белками продукты. Кроме того, в течение двух недель постарайтесь исключить жареные, соленые и острые блюда. Добавляйте соль в небольших количествах, постепенно увеличивая до привычной дозы. Мучные изделия и сладости лучше также исключить на время выхода из диеты, они могут перегрузить ослабленный организм. Если ощущаете острую потребность в сладком, съешьте темный шоколад (от 70% какао) или сухофрукты. Некоторые жирные продукты (например, сливочное масло, орехи, авокадо, жирные сорта рыбы) можно добавить в рацион по прошествии двух недель.