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Как не заразиться грибком, если ходить босиком 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Микоз (в народе попросту грибок) — распространенная болезнь ногтей, которой можно заразиться в сауне, бассейне, косметическом салоне и в других общественных местах. Согласно статистике ВОЗ, каждый пятый житель планеты страдает грибком, причем в большей степени — ноги. Эксперты отмечают, что болеют микозом в основном мужчины.
Это крайне неприятное заболевание можно получить в любом возрасте. Но если вовремя обратить внимание на зараженный ноготь и принять необходимые меры, то полностью вылечиться вполне реально.
Существует много мер, чтобы снизить риск заражения грибка.
  • Не заходить босиком в душ гостиниц, общежитий, бассейнов. Лучше надевать резиновые тапочки.
  • Не носить чужие тапочки, чулки и носки.
  • Не пользоваться чужими полотенцами.
  • Соблюдать гигиену.
  • Выбирать обувь из натуральной кожи.
Временами придерживаться этих мер — не просто. Например, оказавшись в раздевалке бассейна без резиновых тапочек, многие начинают ходить на мысках, чтобы не заразиться. На самом деле, вставать следует пятки — так возможность заражения действительно может снизиться.
Летом особенно сложно отказать себе в удовольствии ходить босиком по земле, траве, песку. Но следует это делать осторожно — при первых признаках грибка обращаться к специалистам.
Для профилактики микоза необходимо обратить внимание, в том числе, на укрепление иммунитета. Важно контролировать режим дня и питание, исключить вредные продукты. Люди с ослабленным иммунитетом больше подвержены заражению. У организма меньше сил на борьбу с грибом, из-за этого могут возникнуть осложнения. В зону риска входят дети, беременные женщины и пожилые люди. Эксперты рекомендуют поддерживать организм комплексами витаминов и минералов.
Женский форум
Здоровье , ВОЗ
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