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Ученые назвали самую эффективную тренировку для похудения 

РИА Новости + ещё 4 7 часов назад
Фото: Суть событий
При интервальных тренировках потеря веса происходит более интенсивно, нежели во время длительных умеренных нагрузок. К такому выводу пришла научная группа из Бразилии и Великобритании, сообщает портал Healthline.
Ученые выяснили, что короткие периоды повышенной физической активности в сочетании с непродолжительными передышками значительно ускоряют расщепление подкожного жира. Примерами подобных интервальных тренировок являются интенсивные беговые спринты, прыжки из глубокого приседа, берпи — сочетание прыжка, планки и отжимания — и другие упражнения.
"Потеря веса зависит не только от того, сколько калорий вы сжигаете во время тренировки, но и от процессов, происходящих в вашем теле после нее",
— цитирует главного автора работы Пауло Джентиля портал Business Insider.
Научная группа проанализировала данные 41 исследования, где сравнивались результаты интервальных тренировок и длительных занятий спортом с умеренной интенсивностью, таких как бег трусцой, езда на велосипеде или ходьба в устойчивом темпе. В общей сложности эксперты изучили данные 1115 участников, занимавшихся указанными видами спорта от четырех до 16 недель.
Выяснилось, что в среднем за месяц интервальные тренировки обеспечивают потерю 1,58 килограмма, в то время как длительные умеренные занятия — 1,13 килограмма.
По словам специалистов, такие результаты объясняются тем, что интенсивные физические упражнения способствуют быстрому истощению кислорода, доступного мышцам, из-за чего начинают расщепляться жировые отложения — чтобы получить энергию. Кроме того, после таких тренировок тело еще в течение нескольких часов сжигает калории, чтобы компенсировать возникший недостаток кислорода.
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