Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эффективные диеты для быстрого похудения 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Многие женщины хотят заполучить стройное тело за короткие сроки. И желательно, чтобы результат держался как можно дольше.
Есть две новости: быстрые и эффективные диеты существуют, но, к сожалению, их результат держится недолго, особенно если после жестких ограничений вы возвращаетесь к привычному потреблению продуктов в неограниченном количестве.
Мы выбрали несколько строгих диет, которые помогут похудеть и получить стройное тело за неделю и даже за три дня. Однако не забывайте, что в случае с любыми быстрыми диетами, которые всегда основаны на жестких ограничениях, нужно учитывать особенности своего организма, а также необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Какую диету выбрать, чтобы избавиться от лишнего веса

  • Любую монодиету. Подойдет гречневая или кефирная
  • Интервальную диету, которая по сути тоже монодиета
  • Белковую диету или ее вариации: диета Дюкана, кремлевская диета, низкоуглеводная диета
  • Любую звездную экспресс-диету: голливудская диета, трехдневная диета топ-моделей, рыбная диета Евы Лонгории.

Как питаться на кефирной диете

Основные принципы:

  • Продолжительность: от 1 до 7 дней
  • Продукты: основной — кефир, дополнительные — низкокалорийная белковая или углеводная пища
  • График приема пищи: строгий — 6 раз в день через равные промежутки времени

Какие продукты есть на кефирной диете:

  • Кефир 1% жирности
  • Творог 2-5% жирности
  • Отварная или запеченная куриная грудка
  • Печеный картофель
  • Яблоко, грейпфрут, киви, ягоды, кроме винограда

Примерное меню на один день:

Каждый день необходимо выпивать 500 мл кефира плюс — 400 г одного из разрешенных продуктов.

В чем суть строгой интервальной диеты

Основные принципы:

  • Продолжительность: от 3 до 9 дней
  • Количество дней в каждом этапе можно регулировать по желанию — от 1 до 3 
  • Продукты: рис, мясо и рыба, овощи
  • Пить не меньше 2 литров воды (чай, кофе, соки, газировка — не в счет), максимально ограничить потребление соли
Первый этап — очищающий. Как известно, рис обладает абсорбирующими свойствами, он выводит из организма лишнюю воду, токсины и другие вредные вещества.

Что можно есть в рисовые дни:

  • длиннозерный белый нешлифованный рис (красный или бурый рис) — 1 стакан сухой крупы
  • листовые салаты, огурцы, свежую зелень — до 300 г
  • обезжиренный кефир — 1 стакан
  • мед — 1 ч.л.
  • зеленый или черный чай без сахара
  • специи и пряности
Второй этап насыщает организм калориями. Чтобы они не откладывались в жир, необходимо есть преимущественно животный белок, который избавляет от чувства голода, запускает метаболизм и формирует мышечную массу. Для переваривания белка организму потребуется много времени и энергии, которую, в отсутствие углеводов, он будет черпать из запасов жира.

Что можно есть в белковые дни:

  • отварная или запеченная куриная грудка, индейка, кролик, говядина или рыба — 900 г
  • яичный белок — до 4 шт
  • творог 0% — до 200 г
  • листовой салат, свежая зелень
  • обезжиренный кефир — 2 стакана
  • отруби или клетчатку — 1-3 ч.л.
  • зеленый или черный чай без сахара
  • специи и пряности
Во время белковых дней пейте много воды и обязательно перекусывайте отрубями и клетчаткой, чтобы не возникало проблем с пищеварением.
Третий этап — овощной — налаживает работу ЖКТ после белковой диеты. Овощи лучше всего употреблять в сыром виде, но можно также их сварить или приготовить в духовке.

Что можно есть в овощные дни:

  • огурцы
  • помидоры
  • болгарский перец
  • кабачки
  • капуста
  • лук
  • свежий шпинат
  • сельдерей
  • стручковая фасоль
  • цветная капуста и брокколи
  • замороженные или свежие грибы
  • морковь и свекла в сыром виде
  • обезжиренный кефир — 2 стакана
  • зеленый или черный чай без сахара
  • растительное масло — до 2 ст.л.
  • специи и пряности
В овощные блюда нужно обязательно добавлять растительное масло, без него невозможно усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K.

Основные правила диетического питания с низким количеством углеводов

Низкоуглеводный рацион предполагает употребление минимальной порции углеводов, но достаточной для поддержания работы организма. Так, если суточная норма употребления углеводов составляет 120-150 г в день, то для диеты необходимо постепенно снижать количество до 50-70 г.
Минимальное содержание углеводов в рационе снижает уровень инсулина, что подавляет аппетит. Чувство сытости после приема пищи остается надолго еще и потому, что белки перевариваются значительно дольше, чем углеводы. К тому же такой рацион заставляет организм тратить много энергии на переваривание, которую он добывает из запасов жира.

Принципы низкоуглеводного питания:

  • Исключите из рациона продукцию с высоким гликемическим индексом
  • Пейте не меньше 2 литров чистой жидкости
  • Продукты тушите, варите или готовьте на пару. Обжаривайте пищу без добавления масла
  • Не пропускайте приемы пищи и не уменьшайте калорийность блюд
  • Сложные углеводы ешьте в первой половине дня, а во второй принимайте белковую пищу
  • Если вы намерены соблюдать диету длительное время, проконсультируйтесь с врачом по поводу приема витаминов и минералов

Рыбная диета Евы Лонгории

До беременности известная голливудская актриса Ева Лонгория была очень миниатюрной и утонченной (ее рост — 157 см, а вес — 48 кг). В многочисленных интервью Лонгория признавалась, что не любит жесткие ограничения в питании, но одна любимая диета у нее все-таки есть. Актриса прибегает к ней, когда нужно в срочном порядке похудеть на 2-3 кг. Система так называемой рыбной диеты предполагает, помимо главных заповедей любого похудения — отказа от сладкого, мучного, жирного и алкогольного — замену обеда и ужина отварной или запеченной нежирной рыбой (порция не больше 200 г). Лонгория также добавляет к рыбе салат из свежих овощей без заправки.
Женский форум
Здоровье , Ева Лонгория
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Громкие и дорогие разводы известных актеров
Почему опасно спать в бюстгальтере
«Изменила мужу и теперь боюсь, что он узнает»2
8 типов бабуль, которыми мы станем
Цены на учебу в школах, где учатся дети наших звезд24
Новости партнеров
Видео
Шейк шокировала откровенным нарядом на «Оскаре»
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 26 февраля
Психология
Странный вид Бузовой обескуражил поклонников
Звёзды
Мисс Шерстяное Лицо: девушка, которая против шаблонов
Красота
Анфиса Чехова показала фото из душа
Звёзды
Кончита Вурст кардинально изменила имидж
Звёзды
Повалий «рассекретила» свою настоящую фамилию
Звёзды
За что не следует извиняться
Психология
Сколько поддельного тунца попадает в магазины
Еда Здоровье
«Жареный воздух» подают в итальянском ресторане
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение