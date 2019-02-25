Эффективные диеты для быстрого похудения

Многие женщины хотят заполучить стройное тело за короткие сроки. И желательно, чтобы результат держался как можно дольше.

Есть две новости: быстрые и эффективные диеты существуют, но, к сожалению, их результат держится недолго, особенно если после жестких ограничений вы возвращаетесь к привычному потреблению продуктов в неограниченном количестве.

Мы выбрали несколько строгих диет, которые помогут похудеть и получить стройное тело за неделю и даже за три дня. Однако не забывайте, что в случае с любыми быстрыми диетами, которые всегда основаны на жестких ограничениях, нужно учитывать особенности своего организма, а также необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Какую диету выбрать, чтобы избавиться от лишнего веса

depositphotos.com Любую монодиету. Подойдет гречневая или кефирная

Интервальную диету, которая по сути тоже монодиета

Белковую диету или ее вариации: диета Дюкана, кремлевская диета, низкоуглеводная диета

Любую звездную экспресс-диету: голливудская диета, трехдневная диета топ-моделей, рыбная диета Евы Лонгории.

Как питаться на кефирной диете

Основные принципы: Продолжительность: от 1 до 7 дней

Продукты: основной — кефир, дополнительные — низкокалорийная белковая или углеводная пища

График приема пищи: строгий — 6 раз в день через равные промежутки времени

Какие продукты есть на кефирной диете: Кефир 1% жирности

Творог 2-5% жирности

Отварная или запеченная куриная грудка

Печеный картофель

Яблоко, грейпфрут, киви, ягоды, кроме винограда

Примерное меню на один день:

Каждый день необходимо выпивать 500 мл кефира плюс — 400 г одного из разрешенных продуктов.

В чем суть строгой интервальной диеты

Основные принципы: Продолжительность: от 3 до 9 дней

Количество дней в каждом этапе можно регулировать по желанию — от 1 до 3

Продукты: рис, мясо и рыба, овощи

Пить не меньше 2 литров воды (чай, кофе, соки, газировка — не в счет), максимально ограничить потребление соли

Первый этап — очищающий. Как известно, рис обладает абсорбирующими свойствами, он выводит из организма лишнюю воду, токсины и другие вредные вещества.

Что можно есть в рисовые дни:

depositphotos.com длиннозерный белый нешлифованный рис (красный или бурый рис) — 1 стакан сухой крупы

листовые салаты, огурцы, свежую зелень — до 300 г

обезжиренный кефир — 1 стакан

мед — 1 ч.л.

зеленый или черный чай без сахара

специи и пряности

Второй этап насыщает организм калориями. Чтобы они не откладывались в жир, необходимо есть преимущественно животный белок, который избавляет от чувства голода, запускает метаболизм и формирует мышечную массу. Для переваривания белка организму потребуется много времени и энергии, которую, в отсутствие углеводов, он будет черпать из запасов жира.

Что можно есть в белковые дни:

depositphotos.com отварная или запеченная куриная грудка, индейка, кролик, говядина или рыба — 900 г

яичный белок — до 4 шт

творог 0% — до 200 г

листовой салат, свежая зелень

обезжиренный кефир — 2 стакана

отруби или клетчатку — 1-3 ч.л.

зеленый или черный чай без сахара

специи и пряности

Во время белковых дней пейте много воды и обязательно перекусывайте отрубями и клетчаткой, чтобы не возникало проблем с пищеварением.

Третий этап — овощной — налаживает работу ЖКТ после белковой диеты. Овощи лучше всего употреблять в сыром виде, но можно также их сварить или приготовить в духовке.

Что можно есть в овощные дни:

depositphotos.com огурцы

помидоры

болгарский перец

кабачки

капуста

лук

свежий шпинат

сельдерей

стручковая фасоль

цветная капуста и брокколи

замороженные или свежие грибы

морковь и свекла в сыром виде

обезжиренный кефир — 2 стакана

зеленый или черный чай без сахара

растительное масло — до 2 ст.л.

специи и пряности

В овощные блюда нужно обязательно добавлять растительное масло, без него невозможно усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K.

Основные правила диетического питания с низким количеством углеводов

Низкоуглеводный рацион предполагает употребление минимальной порции углеводов, но достаточной для поддержания работы организма. Так, если суточная норма употребления углеводов составляет 120-150 г в день, то для диеты необходимо постепенно снижать количество до 50-70 г.

Минимальное содержание углеводов в рационе снижает уровень инсулина, что подавляет аппетит. Чувство сытости после приема пищи остается надолго еще и потому, что белки перевариваются значительно дольше, чем углеводы. К тому же такой рацион заставляет организм тратить много энергии на переваривание, которую он добывает из запасов жира.

Принципы низкоуглеводного питания: Исключите из рациона продукцию с высоким гликемическим индексом

Пейте не меньше 2 литров чистой жидкости

Продукты тушите, варите или готовьте на пару. Обжаривайте пищу без добавления масла

Не пропускайте приемы пищи и не уменьшайте калорийность блюд

Сложные углеводы ешьте в первой половине дня, а во второй принимайте белковую пищу

Если вы намерены соблюдать диету длительное время, проконсультируйтесь с врачом по поводу приема витаминов и минералов

Рыбная диета Евы Лонгории

До беременности известная голливудская актриса Ева Лонгория была очень миниатюрной и утонченной (ее рост — 157 см, а вес — 48 кг). В многочисленных интервью Лонгория признавалась, что не любит жесткие ограничения в питании, но одна любимая диета у нее все-таки есть. Актриса прибегает к ней, когда нужно в срочном порядке похудеть на 2-3 кг. Система так называемой рыбной диеты предполагает, помимо главных заповедей любого похудения — отказа от сладкого, мучного, жирного и алкогольного — замену обеда и ужина отварной или запеченной нежирной рыбой (порция не больше 200 г). Лонгория также добавляет к рыбе салат из свежих овощей без заправки.