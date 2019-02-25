Эффективные диеты для быстрого похудения 

Многие женщины хотят заполучить стройное тело за короткие сроки. И желательно, чтобы результат держался как можно дольше.
Есть две новости: быстрые и эффективные диеты существуют, но, к сожалению, их результат держится недолго, особенно если после жестких ограничений вы возвращаетесь к привычному потреблению продуктов в неограниченном количестве.
Мы выбрали несколько строгих диет, которые помогут похудеть и получить стройное тело за неделю и даже за три дня. Однако не забывайте, что в случае с любыми быстрыми диетами, которые всегда основаны на жестких ограничениях, нужно учитывать особенности своего организма, а также необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.
Какую диету выбрать, чтобы избавиться от лишнего веса
- Любую монодиету. Подойдет гречневая или кефирная
- Интервальную диету, которая по сути тоже монодиета
- Белковую диету или ее вариации: диета Дюкана, кремлевская диета, низкоуглеводная диета
- Любую звездную экспресс-диету: голливудская диета, трехдневная диета топ-моделей, рыбная диета Евы Лонгории.
Как питаться на кефирной диете
Основные принципы:
- Продолжительность: от 1 до 7 дней
- Продукты: основной — кефир, дополнительные — низкокалорийная белковая или углеводная пища
- График приема пищи: строгий — 6 раз в день через равные промежутки времени
Какие продукты есть на кефирной диете:
- Кефир 1% жирности
- Творог 2-5% жирности
- Отварная или запеченная куриная грудка
- Печеный картофель
- Яблоко, грейпфрут, киви, ягоды, кроме винограда
Примерное меню на один день:
Каждый день необходимо выпивать 500 мл кефира плюс — 400 г одного из разрешенных продуктов.
В чем суть строгой интервальной диеты
Основные принципы:
- Продолжительность: от 3 до 9 дней
- Количество дней в каждом этапе можно регулировать по желанию — от 1 до 3
- Продукты: рис, мясо и рыба, овощи
- Пить не меньше 2 литров воды (чай, кофе, соки, газировка — не в счет), максимально ограничить потребление соли
Первый этап — очищающий. Как известно, рис обладает абсорбирующими свойствами, он выводит из организма лишнюю воду, токсины и другие вредные вещества.
Что можно есть в рисовые дни:
- длиннозерный белый нешлифованный рис (красный или бурый рис) — 1 стакан сухой крупы
- листовые салаты, огурцы, свежую зелень — до 300 г
- обезжиренный кефир — 1 стакан
- мед — 1 ч.л.
- зеленый или черный чай без сахара
- специи и пряности
Второй этап насыщает организм калориями. Чтобы они не откладывались в жир, необходимо есть преимущественно животный белок, который избавляет от чувства голода, запускает метаболизм и формирует мышечную массу. Для переваривания белка организму потребуется много времени и энергии, которую, в отсутствие углеводов, он будет черпать из запасов жира.
Что можно есть в белковые дни:
- отварная или запеченная куриная грудка, индейка, кролик, говядина или рыба — 900 г
- яичный белок — до 4 шт
- творог 0% — до 200 г
- листовой салат, свежая зелень
- обезжиренный кефир — 2 стакана
- отруби или клетчатку — 1-3 ч.л.
- зеленый или черный чай без сахара
- специи и пряности
Во время белковых дней пейте много воды и обязательно перекусывайте отрубями и клетчаткой, чтобы не возникало проблем с пищеварением.
Третий этап — овощной — налаживает работу ЖКТ после белковой диеты. Овощи лучше всего употреблять в сыром виде, но можно также их сварить или приготовить в духовке.
Что можно есть в овощные дни:
- огурцы
- помидоры
- болгарский перец
- кабачки
- капуста
- лук
- свежий шпинат
- сельдерей
- стручковая фасоль
- цветная капуста и брокколи
- замороженные или свежие грибы
- морковь и свекла в сыром виде
- обезжиренный кефир — 2 стакана
- зеленый или черный чай без сахара
- растительное масло — до 2 ст.л.
- специи и пряности
В овощные блюда нужно обязательно добавлять растительное масло, без него невозможно усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K.
Основные правила диетического питания с низким количеством углеводов
Низкоуглеводный рацион предполагает употребление минимальной порции углеводов, но достаточной для поддержания работы организма. Так, если суточная норма употребления углеводов составляет 120-150 г в день, то для диеты необходимо постепенно снижать количество до 50-70 г.
Минимальное содержание углеводов в рационе снижает уровень инсулина, что подавляет аппетит. Чувство сытости после приема пищи остается надолго еще и потому, что белки перевариваются значительно дольше, чем углеводы. К тому же такой рацион заставляет организм тратить много энергии на переваривание, которую он добывает из запасов жира.
Принципы низкоуглеводного питания:
- Исключите из рациона продукцию с высоким гликемическим индексом
- Пейте не меньше 2 литров чистой жидкости
- Продукты тушите, варите или готовьте на пару. Обжаривайте пищу без добавления масла
- Не пропускайте приемы пищи и не уменьшайте калорийность блюд
- Сложные углеводы ешьте в первой половине дня, а во второй принимайте белковую пищу
- Если вы намерены соблюдать диету длительное время, проконсультируйтесь с врачом по поводу приема витаминов и минералов
Рыбная диета Евы Лонгории
До беременности известная голливудская актриса Ева Лонгория была очень миниатюрной и утонченной (ее рост — 157 см, а вес — 48 кг). В многочисленных интервью Лонгория признавалась, что не любит жесткие ограничения в питании, но одна любимая диета у нее все-таки есть. Актриса прибегает к ней, когда нужно в срочном порядке похудеть на 2-3 кг. Система так называемой рыбной диеты предполагает, помимо главных заповедей любого похудения — отказа от сладкого, мучного, жирного и алкогольного — замену обеда и ужина отварной или запеченной нежирной рыбой (порция не больше 200 г). Лонгория также добавляет к рыбе салат из свежих овощей без заправки.