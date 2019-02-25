5 признаков, что надо проверить щитовидку

За выработку гормонов отвечает щитовидная железа, она также регулирует обмен веществ (метаболизм), температуру, пульс, общее состояние организма. Когда в ее работе происходит сбой, то это может плохо отразиться на наших органах — печени, кишечнике, почках, сердце, мозге, она также может негативно влиять и на репродуктивную систему.

Часто люди могут плохо себя чувствовать, все время ходить по врачам, но так и не понять, что недомогание может возникнуть из-за проблем с щитовидной железой. Мы расскажем, на что в первую очередь стоит обратить внимание, чтобы избежать проблем со здоровьем и своевременно обратиться к доктору.

Мышечные и суставные боли

Часто боль в теле не рассматривают, как симптомы заболевания щитовидной железы. Однако люди с гипотиреозом испытывают сильные боли в мышцах и суставах, чаще страдают руки и ноги. Людей с проблемами щитовидки беспокоят симметричные боли во всем теле — фибромиалгия.

Дискомфорт в шее (“чувство водолазки”)

Если у вас есть дискомфорт в области шеи, это явный признак показаться врачу. Опухлость или увеличение шеи, затруднение глотания или севший голос — все это могут быть явные симптомы проблем с щитовидной железой.

Усталость и раздражительность

Постоянное чувство усталости, нет ни на что сил, все время хочется спать — это повод, чтобы проверить щитовидную железу. Также это может проявляться и в появлении бессонницы. Подобное заболевание может оказывать влияние на уровень энергии и настроения, на беспокойство и раздражительность.

Резкое изменение веса

Резкое изменение веса в ту или иную сторону может быть поводом проверить щитовидную железу. Вы похудели или наоборот набрали вес, при этом не придерживались диеты и не делали физических упражнений — это может быть признак гипотиреоза или гипертиреоза.

Сухость кожи и ломкие ногти

Кожа особенно уязвима, когда начинаются проблемы с щитовидной железой. Кожа грубеет, становится сухой, толстой и часто шелушится. Также страдают и ногти, которые становятся ломкими и на них появляются объемные продольные полосы.