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Почему нельзя кипятить воду дважды 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
Кроме фильтрации воды, к которой мы давно привыкли, есть еще один надежный способ ее обеззараживания — кипячение. Но мало кто знает, что употреблять воду, которую кипятили несколько раз, не так уж полезно для здоровья.
Для того, чтобы понять, что же не так с кипяченой водой, стоит разобраться, какие в ней могут содержаться примеси.
Хлор. Известно, что он используется, для очистки воды, но может раздражать слизистую рта и кожу, а также в больших дозах способствовать возникновению онкологических заболеваний.
Вирусы и бактерии. Комментарии тут излишни.
Соли магния и кальция. То, что мы называем «накипь».
Тяжелые металлы (цинк, свинец) . При воздействии высоких температур образуют соединения, которые могут провоцировать рост раковых клеток.
Разумеется, вирусы и бактерии погибают при первом же кипячении. Это безусловный плюс. А вот с остальными веществами все не так радужно.
Например, соли тяжелых металлов при нагревании никуда не исчезают, более того, с каждым кипячением их концентрация может лишь возрастать.
Полезные вещества при многократном кипячении могут «перейти на темную сторону» и наносить организму вред. Например, магний и кальций, содержащиеся в воде при нагревании перестают растворяться и усваиваться организмом. В результате они даже могут стать опасны: из-за них в том числе образуются камни в почках, а также возникает артроз и артрит.
Хлор при кипячении образует множество различных соединений. Чем дольше кипит вода, тем больше соединений возникает. Среди них есть и канцерогены, которые наносят вред организму. Правда, стоит отметить, что негативное воздействие таких веществ носит накопительный характер, но в результате может привести к развитию серьезных заболеваний.

Как быть?

Во-первых, обзаведитесь привычкой перед каждым кипячением наполнять чайник свежей водой.
Во-вторых, не кипятите воду «до победного». Чем дольше кипятить воду, тем больше опасных для здоровья соединений в ней образуется.
И в-третьих, не забывайте регулярно чистить чайник от накипи.
Женский форум1
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