Почему нельзя кипятить воду дважды

Кроме фильтрации воды, к которой мы давно привыкли, есть еще один надежный способ ее обеззараживания — кипячение. Но мало кто знает, что употреблять воду, которую кипятили несколько раз, не так уж полезно для здоровья.

Для того, чтобы понять, что же не так с кипяченой водой, стоит разобраться, какие в ней могут содержаться примеси.

Хлор. Известно, что он используется, для очистки воды, но может раздражать слизистую рта и кожу, а также в больших дозах способствовать возникновению онкологических заболеваний.

Вирусы и бактерии. Комментарии тут излишни.

Соли магния и кальция. То, что мы называем «накипь».

Тяжелые металлы (цинк, свинец) . При воздействии высоких температур образуют соединения, которые могут провоцировать рост раковых клеток.

Разумеется, вирусы и бактерии погибают при первом же кипячении. Это безусловный плюс. А вот с остальными веществами все не так радужно.

Например, соли тяжелых металлов при нагревании никуда не исчезают, более того, с каждым кипячением их концентрация может лишь возрастать.

Полезные вещества при многократном кипячении могут «перейти на темную сторону» и наносить организму вред. Например, магний и кальций, содержащиеся в воде при нагревании перестают растворяться и усваиваться организмом. В результате они даже могут стать опасны: из-за них в том числе образуются камни в почках, а также возникает артроз и артрит.

Хлор при кипячении образует множество различных соединений. Чем дольше кипит вода, тем больше соединений возникает. Среди них есть и канцерогены, которые наносят вред организму. Правда, стоит отметить, что негативное воздействие таких веществ носит накопительный характер, но в результате может привести к развитию серьезных заболеваний.

Как быть?

Во-первых, обзаведитесь привычкой перед каждым кипячением наполнять чайник свежей водой.

Во-вторых, не кипятите воду «до победного». Чем дольше кипятить воду, тем больше опасных для здоровья соединений в ней образуется.

И в-третьих, не забывайте регулярно чистить чайник от накипи.