Как стояние на гвоздях укрепляет тело и дух 

Кто-то делает по утрам зарядку, кто-то принимает контрастный душ. А липчанка Ольга Зырянова стоит босыми ногами на гвоздях и уверяет, что такая процедура бодрит лучше чашки кофе.
Затянуло на… гвозди
«Гвоздестояние» Ольга Зырянова практикует уже около года. Её личный рекорд в остром деле — час с небольшим. Хотя для того, чтобы почувствовать всю силу гвоздей, говорит, достаточно и пяти минут.
«Первые секунды ощущения очень необычные — не столько страшно, сколько волнительно и любопытно. Боли ещё нет, она появляется где-то через минуту. Самые трудные для меня следующие две минуты — боль в это время просто адская, хочется спрыгнуть и убежать, — вспоминает свои первые ощущения Ольга. — Но потом боль отступает, и дальше можно стоять сколь угодно долго. В теле начинает бурлить энергия, чувствуешь мощный прилив сил. А когда сходишь с гвоздей, становится так хорошо!»
Впервые встать на доску с гвоздями Ольга попробовала два года назад — на фестивале йоги. И без всякой подготовки простояла на ней пять минут, потом — с перерывом — ещё десять.
«Так меня и затянуло, — улыбается Ольга. — Мне хотелось повторить эти ощущения. Поэтому через какое-то время я заказала себе такую же доску у мастера. Стояла на ней каждое утро по пять минут».
Потом приобрела ещё одну — для работы. Никого из коллег она не оставила равнодушным. Каждый испытал на себе силу гвоздей. Но постоянно практикует «гвоздестояние» только Ольга.
«Работа у меня умственная, напряжённая (Ольга работает финансовым директором в мебельной компании — Ред.) Поэтому иногда требуется перезагрузка. А ничего не бодрит лучше, чем доска, — говорит она. — Постоишь несколько минут, и как будто перезарядился».
Тренировка для иммунитета
Вид торчащих из деревянной доски острых гвоздей на кого угодно может навести ужас, если не знать принцип их действия. А он простой — чем больше гвоздей, тем меньше давления на кожу. Следовательно, проткнуть ими ногу и даже просто поцарапаться сложно.
«Конечно, нужно всё делать аккуратно. Главное — настроиться на практику. Поставьте на доску одну ногу, потом — вторую. Лучше держаться руками за какую-то опору, — советует Ольга, — и постарайтесь максимально расслабиться. Часто люди сильно напряжены, отсюда и неприятные ощущения. Расслаблению способствует глубокое дыхание. Концентрируйте своё внимание на нём».
Для первого раза достаточно 20-30 секунд. Потом время можно увеличить. Но без фанатизма. Это как раз тот случай, когда важно не количество, а качество.
Что даёт такая экстремальная практика? Ольга говорит, изменения происходят как на физическом, так и на психологическом уровне.
«Гвоздестояние тренирует терпение, повышает силу воли, развивает осознанность — ты учишься находиться в моменте «здесь и сейчас», лучше чувствовать свой организм, — рассказывает Ольга. — Такая практика улучшает общее состояние организма и укрепляет иммунитет. Я практически перестала болеть. Но я вообще стараюсь вести здоровый образ жизни — занимаюсь йогой, катаюсь на лыжах, велосипеде, хожу в баню. Кстати, стояние на гвоздях я бы отнесла к аэробным нагрузкам. Ты вроде бы ничего не делаешь, а сердцебиение учащается, сердце начинает активно качать кровь. Когда я первый раз стояла на доске, у меня вся спина была мокрая, как будто я пробежала несколько километров».
Мнение эксперта
Врач-невролог, рефлексотерапевт Антон Хромых:
«На стопах у нас находится множество биологически активных точек, которые являются проекцией внутренних органов. Считается, что, воздействуя на них, можно немного улучшить их состояние. На этом основан принцип действия известного ипликатора Кузнецова. Конечно, вылечить таким образом серьёзные болезни нельзя. Но как профилактическое общеукрепляющее средство — почему нет? Однако прежде, чем приступать к такой практике, стоит посоветоваться с лечащим врачом, особенно если имеются хронические заболевания. Также противопоказанием для гвоздестояния являются острые воспалительные процессы, заболевания сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования, беременность».