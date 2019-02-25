Как стояние на гвоздях укрепляет тело и дух

Кто-то делает по утрам зарядку, кто-то принимает контрастный душ. А липчанка Ольга Зырянова стоит босыми ногами на гвоздях и уверяет, что такая процедура бодрит лучше чашки кофе.

Затянуло на… гвозди

«Гвоздестояние» Ольга Зырянова практикует уже около года. Её личный рекорд в остром деле — час с небольшим. Хотя для того, чтобы почувствовать всю силу гвоздей, говорит, достаточно и пяти минут.

«Первые секунды ощущения очень необычные — не столько страшно, сколько волнительно и любопытно. Боли ещё нет, она появляется где-то через минуту. Самые трудные для меня следующие две минуты — боль в это время просто адская, хочется спрыгнуть и убежать, — вспоминает свои первые ощущения Ольга. — Но потом боль отступает, и дальше можно стоять сколь угодно долго. В теле начинает бурлить энергия, чувствуешь мощный прилив сил. А когда сходишь с гвоздей, становится так хорошо!»

Впервые встать на доску с гвоздями Ольга попробовала два года назад — на фестивале йоги. И без всякой подготовки простояла на ней пять минут, потом — с перерывом — ещё десять.

«Так меня и затянуло, — улыбается Ольга. — Мне хотелось повторить эти ощущения. Поэтому через какое-то время я заказала себе такую же доску у мастера. Стояла на ней каждое утро по пять минут».

Потом приобрела ещё одну — для работы. Никого из коллег она не оставила равнодушным. Каждый испытал на себе силу гвоздей. Но постоянно практикует «гвоздестояние» только Ольга.

«Работа у меня умственная, напряжённая (Ольга работает финансовым директором в мебельной компании — Ред.) Поэтому иногда требуется перезагрузка. А ничего не бодрит лучше, чем доска, — говорит она. — Постоишь несколько минут, и как будто перезарядился».

Тренировка для иммунитета

Вид торчащих из деревянной доски острых гвоздей на кого угодно может навести ужас, если не знать принцип их действия. А он простой — чем больше гвоздей, тем меньше давления на кожу. Следовательно, проткнуть ими ногу и даже просто поцарапаться сложно.

«Конечно, нужно всё делать аккуратно. Главное — настроиться на практику. Поставьте на доску одну ногу, потом — вторую. Лучше держаться руками за какую-то опору, — советует Ольга, — и постарайтесь максимально расслабиться. Часто люди сильно напряжены, отсюда и неприятные ощущения. Расслаблению способствует глубокое дыхание. Концентрируйте своё внимание на нём».

Для первого раза достаточно 20-30 секунд. Потом время можно увеличить. Но без фанатизма. Это как раз тот случай, когда важно не количество, а качество.

Что даёт такая экстремальная практика? Ольга говорит, изменения происходят как на физическом, так и на психологическом уровне.

«Гвоздестояние тренирует терпение, повышает силу воли, развивает осознанность — ты учишься находиться в моменте «здесь и сейчас», лучше чувствовать свой организм, — рассказывает Ольга. — Такая практика улучшает общее состояние организма и укрепляет иммунитет. Я практически перестала болеть. Но я вообще стараюсь вести здоровый образ жизни — занимаюсь йогой, катаюсь на лыжах, велосипеде, хожу в баню. Кстати, стояние на гвоздях я бы отнесла к аэробным нагрузкам. Ты вроде бы ничего не делаешь, а сердцебиение учащается, сердце начинает активно качать кровь. Когда я первый раз стояла на доске, у меня вся спина была мокрая, как будто я пробежала несколько километров».

Мнение эксперта