Интимные девайсы, которые многие боятся попробовать

Несмотря на то, что множество СМИ для женщин ежедневно рассказывают о новинках, которые, например, можно использовать во время месячных, подавляющее большинство уверено, что дальше прокладок и тампонов человечество не продвинулось. Ведь эти средства постоянно рекламируют по телевизору и в журналах, они есть в массовой продаже в любом магазине.

Чуть оптимистичней выглядит продвижение секс-игрушек, поскольку женщины с большим любопытством готовы исследовать что-то новенькое.

При этом вопросов, недоверия и страхов остаётся всё ещё много. 4 интимных новинки для женщин, о которых вы не слышали или просто все еще боитесь попробовать — в материале Passion.ru и Анны Модерска.

Менструальные чаши

Как выглядят

Внешне чаша напоминает небольшой колпачок диаметром в несколько сантиметров. Слегка изогнутая форма спроектирована так, чтобы соответствовать вашему телу, что делает чашу очень комфортной. Лучший материал, из которого изготавливаются качественные менструальные чаши — 100% медицинский силикон. Основание слегка текстурировано для легкого захвата и безопасности размещения, а конический силиконовый наконечник облегчает введение. Несмотря на небольшой размер, чаша способна вместить в 4-6 раз больше, чем тампон или прокладка. Чаша не впитывает, а собирает менструальную кровь, не позволяя ей контактировать со слизистой и стенками влагалища. Носить её можно от 6 до 12 часов в зависимости от интенсивности выделений.

Что вызывает вопросы

Вопросов об использовании чаш, — впрочем, как и многих других девайсов, — существует достаточно много, особенно на российском рынке, поскольку из всех гигиенических средств, которые женщины используют в менструальный период, самые неизвестные — чаши. В России о них узнали не так давно. Самые частые опасения, которые существуют у пользовательниц: комфортно ли это? чаша влезет вся? не выскочит ли она сама по себе в ненужный момент? не прольётся ли кровь? можно ли использовать чашу девственнице?

На самом деле

Прежде чем вставить ее, посмотрите, как правильно ее сложить, чтобы убедиться, что вы изучили все методы складывания. После того, как чаша вставлена в тело, возникает вакуум внутри, так что нет возможности потерять чашку. Хорошо натренированное тазовое дно помогает держать чашку. Вероятнее всего, при постановке и вынимании чаши, можно увидеть немного крови. Если вставлять и удалять чашу в туалете или в душе — это не доставит никаких неудобств. С чашами можно заниматься сексом, но кроме вагинального проникающего. Все остальные способы, включая фингеринг и оральный секс, доступны. Если по каким-то соображениям важно сохранить девственную плеву, то чашами пользоваться не стоит.

Тампоны для секса при менструации

Как выглядят

Выглядит этот тампон как диск с эластичной мембраной из гипоаллергенного материала. Помимо гигиенической функции, защищающей от протекания, позволяет женщинам заниматься сексом во время менструации без всяких проблем. Подстраивается под периметр шейки матки. Тампон можно носить до 12 часов.

Что вызывает вопросы

А можно ли вообще заниматься сексом в месячные и не испугает ли это партнера?

На самом деле

Запреты на секс во время месячных носят чаще всего религиозный характер. Поэтому если лично вы не разделяете этих запретов, то заниматься или не заниматься сексом во время месячных — ваш личный выбор. И если партнера это устраивает, то почему бы и нет?

Шарики для сужения влагалища

Как выглядят

Небольшие шарики из растительных компонентов, в числе которых есть и достаточно необычные ингредиенты, например, уголь бамбука, дуб галла. Использовать шарики нужно раз в неделю, вводя во влагалище по одному шарику на глубину 5 см. примерно за шесть-семь часов до сексуального контакта. Шарики действуют до 48 часов. После чего влагалище будет сужаться уже самостоятельно.

Что вызывает вопросы

Это не опасно для организма и стенок влагалища?

На самом деле

Противопоказания для применения практически отсутствуют, поскольку шарики не содержат гормональных или химических компонентов. Сужение влагалища происходит за счет танина и других вяжущих веществ. Но чтобы при их введении не возникало микротравм, их можно смазывать гелем-лубрикантом. Кроме того, использование шариков помогает снизить боль во время менструации.

Безременной фаллоимитатор-страпон

Как выглядит

По внешнему виду выглядит как продолжение тела, но при этом меньшая часть находится внутри тела женщины. Игрушка в своей активной части бывает разной длины и ширины — в зависимости от того, что хотят попробовать партнеры. Страпон подходит как для вагинальной стимуляции, так и для анальной. Это идеальная игрушка для пар, которые готовы для экспериментов. Существуют и модели с вибрацией.

Что вызывает вопросы

Если заниматься сексом с мужчиной, используя такой страпон, это не будет означать, что мужчина предпочитает собственный пол?

На самом деле

Мужчина просто хочет попробовать себя в другой роли, но с женщиной. Так что говорите со своим мужчиной, чтобы узнать, чего же именно он хочет и чего боится, что ему неприемлемо в сексе. И пробуйте с ним в постели что-то новое, ориентируясь по отклики его тела.