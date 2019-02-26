6 признаков, что вы пьете слишком много кофе

На каждого из нас кофеин влияет по-разному. Здесь как с алкоголем: кого-то уносит от бокала пива, а кто-то осушит пару литров и не заметит. За офисными кофе-брейками, кофейнями на каждом шагу и верной утренней привычкой легко не заметить, что у тебя передозировка. Вот несколько признаков, что в твоем организме слишком много кофеина.

1. У тебя болит голова

Несмотря на то, что кофеин входит в состав многих лекарств от головной боли — например цитрамона — его употребление стоит контролировать. Передозировка кофеином может вызвать тот тип боли, который возникает от чрезмерного употребления лекарств. Ее еще называют головной болью отскока. Если ты страдаешь от хронических мигреней или просто чувствуешь, что у тебя внезапно разболелась голова, стоит быть особенно аккуратной с кофеином.

2. Проблемы с желудком

Кофе раздражает желудок и провоцирует изжогу. Кроме того, он стимулирует центральную нервную систему, из-за чего организм производит слишком много желудочной кислоты. Даже тем, у кого нет проблем с ЖКТ, врачи не рекомендуют пить кофе натощак. Сильная любовь к кофеину может привести к гастриту и другим проблемам с пищеварением.

3. Чувствуешь тревожность

Из-за кофеина наш организм высвобождает гормон стресса — кортизол. Когда ты спокойна, он придает бодрости, но, если ты устала или и без того возбуждена, может вызвать беспокойство. Избыток кофеина со временем перегружает твою нервную систему и приведет к хроническому стрессу. Чувствуешь, что в последние дни стала тревожной, попробуй заменить кофе другими напитками. Какими, мы тебе уже советовали.

4. Плохо спишь

Не стоит недооценивать влияние кофеина на твой сон. Специалист Американского Совета сомнологии и член Американской Академии сомнологии доктор Майкл Бреус отмечает, что с возрастом наш организм начинает медленней перерабатывать кофеин. Еще 5-10 лет назад чашка латте на ночь никак не влияла на твой сон, но сейчас она может оказаться гораздо чувствительней для нервной системы. Заметила, что стала хуже засыпать, обрати внимание, во сколько обычно ты пьешь кофе и в каком количестве.

5. У тебя усиливается сердцебиение

Еще один результат воздействия кофеина на центральную нервную систему — учащенное сердцебиение. В умеренном количестве кофе безопасен, но, если чувствуешь, что сердце колотится без причины, не исключено, что дело в напитке. Это ощущение возникает, когда ты в спокойном состоянии, и может длиться весь день.

6. Ходишь в туалет чаще обычного

Кофеин действует как мягкое мочегонное. Но некоторые люди могут оказаться особенно чувствительными к нему. Если ты начала ходить в туалет чаще обычного, попробуй ограничить себя от кофе и других кофеиновых напитков.