Как живет американка с редким заболеванием кожи

31-летняя Бриттани Микенс из США родилась с редким заболеванием, из-за которого ее кожа выглядит как кожа змеи — она очень толстая и чешуйчатая.

Когда девочка появилась на свет, врачи не знали что делать с ее странной кожей. По мере того, как Бриттани росла, ее кожа становилась толстой и сильно шелушилась. Врачи определяли ее болезнь как особый случай экземы и пытались лечить с помощью мазей и кремов.

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По словам Бриттани, еще с детства она понимала, что выглядит иначе, чем другие люди. Благодаря матери, девушка не комплексовала по поводу внешнего вида и научилась принимать себя такой, какая она есть:

«Она часто заставляла меня смотреть в зеркало и повторять: "Я люблю тебя, ты прекрасна", снова и снова. И однажды я наконец поняла, зачем она делает это. Сейчас я безумно ей благодарна».

Верный диагноз девушке поставили только в 18 лет. Дерматолог диагностировал у нее ихтиоз — состояние, при которой кожа становится сухой и толстой, как рыбья чешуя. По словам врачей, ее состояние вызвано генетическими мутациями.

Лекарство от ихтиоза пока не найдено. Сейчас девушка очень тщательно ухаживает за кожей — увлажняет и питает ее. Холодная погода ухудшает состояние кожи — ей нужно дополнительное питание.

anews.com

Бриттани говорит, что большую поддержку ей оказала ее семья: