Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как живет американка с редким заболеванием кожи 

Anews 5 часов назад
Фото: Anews
31-летняя Бриттани Микенс из США родилась с редким заболеванием, из-за которого ее кожа выглядит как кожа змеи — она очень толстая и чешуйчатая.
Когда девочка появилась на свет, врачи не знали что делать с ее странной кожей. По мере того, как Бриттани росла, ее кожа становилась толстой и сильно шелушилась. Врачи определяли ее болезнь как особый случай экземы и пытались лечить с помощью мазей и кремов.
anews.com
По словам Бриттани, еще с детства она понимала, что выглядит иначе, чем другие люди. Благодаря матери, девушка не комплексовала по поводу внешнего вида и научилась принимать себя такой, какая она есть:
«Она часто заставляла меня смотреть в зеркало и повторять: "Я люблю тебя, ты прекрасна", снова и снова. И однажды я наконец поняла, зачем она делает это. Сейчас я безумно ей благодарна».
Верный диагноз девушке поставили только в 18 лет. Дерматолог диагностировал у нее ихтиоз — состояние, при которой кожа становится сухой и толстой, как рыбья чешуя. По словам врачей, ее состояние вызвано генетическими мутациями.
Лекарство от ихтиоза пока не найдено. Сейчас девушка очень тщательно ухаживает за кожей — увлажняет и питает ее. Холодная погода ухудшает состояние кожи — ей нужно дополнительное питание.
anews.com
Бриттани говорит, что большую поддержку ей оказала ее семья:
«Моя семья и друзья любят это и всегда поощряют меня быть лучшей версией себя. Я благодарна быть собой. То, как я себя чувствую, сохраняет позитивное отношение и помогает вдохновлять других»
Anews: последние новости
Как сделать, чтобы приснился сон, который вы хотите увидеть? Самые дорогие свадебные платья в истории Почему для японцев светлая кожа - эталон женской красоты
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 этапов, которые приведут вас к настоящей любви
Какие подарки на 8 Марта оценит женщина
Самые дорогие свадебные платья в истории
Девушка с самыми длинными ногами поборется за приз2
6 вопросов, которые не задают воспитанные люди
Видео
Рамблер/гороскоп на 7 марта
Психология
В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл
Звёзды
За что сидел отец известной актрисы Миллы Йовович
Звёзды
Самый толстый в мире ребёнок похудел в два раза
Дети Здоровье
Звезды, которые заметно поправились
Звёзды Здоровье
Как заключенные «разводят» дам на сайтах знакомств
Психология Любовь
Мощные красавицы, которые дадут фору мужчинам
Красота Здоровье
Что происходит с организмом женщины во время ПМС
Здоровье
65-летняя пенсионерка устраивает танцы на пилоне
Здоровье Психология
Кардашьян опубликовала абсолютно голое фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение