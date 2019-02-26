Как улучшить зрение в домашних условиях

Учёные считают, что от 80 до 90 процентов информации мы получаем с помощью. Зрения. Но у очень многих людей есть проблемы со зрением, и это либо врожденные заболевания, либо приобретённые. От этих проблем можно избавиться, не прибегая к операциям. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, обогатить рацион определёнными продуктами и регулярно делать упражнения для глаз. И первое, что стоит сделать, — исправить осанку. Здоровый позвоночник обеспечит отличное самочувствие и избавление от целого набора недугов, но и на зрение он влияет тоже. Работая за компьютером или смотря телевизор, выпрямляйте спину и сидите на достаточном расстоянии от монитора.

Как ещё помочь своим глазам и не потерять зрение? Видео расскажет о диете и гимнастике для глаз.