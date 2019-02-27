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Зачем люди едят мел 

Рамблер 1 час назад
Фото: ASMR HoneyGirl/Youtube
Когда желание поесть мел или лизнуть побелку возникает у ребенка или беременной женщины, это ни у кого не вызывает удивления. У ребенка — растущий организм, а над причудами беременных не пошутил только ленивый. Но что делать "обычному" человеку, если он ощутил непреодолимую тягу к обычному мелу.
Нестерпимое желание есть мел может быть тревожным сигналом организма, игнорировать который нельзя. И конечно, не стоит самому себе назначать препараты кальция, потому что проблема может быть гораздо глубже.
В первую очередь необходимо проверить функции печени и щитовидной железы. Оба этих органа нуждаются в кальции для полноценной работы. Желание есть мел может появиться, если систематически злоупотреблять жирной и жареной пищей, копченостями, мучным и сладким, а также алкоголем. Печень чревоугодника не справляется с нагрузкой и нуждается в дополнительном кальции. При нарушении работы щитовидной железы ускоряется выведение кальция из организма, а значит, сначала нужно проверить железу и только после этого назначать какие-либо препараты.
Дефицит железа и витаминов С, D, Е также вызывают спонтанное желание есть мел. Организм таким образом дает понять, что не все идет по плану и нужно обратиться к врачу. Вероятно, в такой ситуации может потребоваться более серьезное лечение, чем кажется на первый взгляд.
Существуют магазины, которые предлагают специальный пищевой мел, причем с самыми разными вкусами, начиная от клубники и заканчивая крем-брюле. Пользу и необходимость употребления такого мела стоит обсудить с врачом. И совершенно точно не стоит есть канцелярский или строительный мел, так как в своем составе он содержит клей и другие вредные добавки, которые могут нанести серьезный вред организму.
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