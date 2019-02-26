Священник призвал женщин не оголяться перед врачами

Пользователи соцсетей обсуждают заявление протоиерея Андрея Ткачева из храма Святителя Василия Великого. В своей авторской программе на телеканале «Царьград» он призвал верующих россиянок никогда не раздеваться перед врачами-мужчинами, даже если это вопрос жизни и смерти.

По его мнению, современная медицина не может гарантировать человеку выздоровления. Он также посетовал на высокие цены в медицинских учреждениях и раскритиковал тех, кто «вырезает почки, продает квартиры» на оплату своего лечения.

В частности протоиерей Ткачев высказался о женщинах, которые ходят «враспашонку» и «раздеваются везде». Он продолжил: «И в докторской, и на пляже, и на танцульках — все голые ходят. И болеют, и сдыхают, как псы, под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие».

Изначально священнослужитель отвечал на вопрос слушательницы, которая волновалась по поводу того, что ее отец не хочет лечиться. Ткачев назвал его «нормальным мужиком». «Почему он не хочет лечиться? Он не хочет продлевать себе жизнь. Человек не хочет дорого, долго и сложно бороться с болезнями, чтобы продлить себе жизнь, которая все равно закончится. Если он так думает об этом, то он просто нормальный человек», — заявил протоиерей.

«Есть люди, которые говорят: "Не надо меня лечить! Чтоб я раздевался перед вами, чтобы вы мне лезли туда, лезли сюда! Да не надо этого — я и так умру". Вы когда-нибудь об этом думали? Думаете вечно жить в этой смрадной плоти — это великое счастье? Сколько можно какать в баночку? Нет, умереть — большее счастье. Когда Бог прикажет. И ты готов. Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось — умирайте!» — обрушился священнослужитель.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли слова Андрея Ткачева: «А его тоже врачи осматривают, не снимая рясы?», «Дичь какая-то! У подруги много лет назад диагностировали онкологию. Выявили на ранних стадиях, успешно удалили». Другие же засомневались: «Когда это он такое говорил? Верится с трудом».

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» священнослужитель пояснил, что не призывал людей отказаться от медицинской помощи и «никому мозги не переправлял». Отметим, что видеозапись программы удалили с сайта канала.

Позже в интервью телеканалу "360" Ткачев объяснился после своих слов. Он сказал: "У нас сейчас расширились пороги безнравственности, чувство стыда потеряли почти совсем, летом это будет видно на улицах. Я просто приводил пример, не более того — что даже в этом случае некоторые люди поступали категорично. Люди болеют и лечатся, отдают свое тело на манипуляции врачебные, тут никуда не денешься. Сам бывал у врача и осуждать не могу".