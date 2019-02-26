9 способов разрушить свою жизнь и здоровье

Вести здоровый образ не так легко, особенно если ты стараешься взять от жизни максимум. Но не бросать же все, что ты так любишь, ради нескольких дополнительных лет жизни? Мы собрали несколько привычек, которые гарантируют тебе несчастную и короткую жизнь.

1. Ездить на машине

Даже редкие занятия спортом могут уменьшить риск любых проблем, которые ты себе создаешь, так что перестань использовать свободное время для прогулок. Если тебе нужно в магазин неподалеку — отправляйся туда на общественном транспорте. Нет парковки для твоей машины? Лучше подожди час, прежде чем кто-нибудь отъедет, и ни в коем случае не пытайся поставить машину дальше, чем на 10 шагов от входа в магазин. Перестань пользоваться лестницей — лифт спасет тебя от любой нагрузки в твоей жизни. Скорее всего, это поможет тебе получить депрессивное расстройство и лишний вес, ведущий к проблемам с сердцем.

2. Мало спать

Самый главный способ испортить себе здоровье — постоянно не высыпаться. Убедись, что ты ложишься не раньше 2-х часов ночи, желательно после плотного ночного перекуса. Также поставь пять будильников на 6 утра, чтобы гарантированно не отдыхать и чувствовать себя ужасно весь день.

3. Дымить как паровоз

Если ты куришь — ты уже ведешь себя к ранней могиле. А если ты еще не куришь — то почему бы не начать прямо сейчас? С помощью сигарет ты не только сильнее будешь подвергать себя риску развития рака легких, но и увеличишь вероятность рака сердца, заболевания желудка и даже проблем со зрением.

4. Экспериментировать с наркотиками

Если ты думаешь, что сигареты все еще не убивают тебя достаточно быстро, — начни экспериментировать с веществами. Говори себе, что ты не наркоманка — просто пробуешь. В зависимости от того, что именно будешь принимать — ты подвергаешься риску неминуемой и ранней смерти. Тебя ждут проблемы с организмом и тяжелые психические расстройства — отличный набор для тех, кто мечтает разрушить свою жизнь.

5. Регулярно пить

Попробуй легальные средства для вреда себе — алкоголь. Убедись, что ты относишься к этому максимально безответственно. Теряй память, испытывай похмелье, справляйся со рвотой. В долгосрочной перспективе у тебя появятся проблемы с печенью, нарушение зрения, и, конечно же, это довольно быстро приведет к смерти.

6. Питаться фаст-фудом

К алкоголю понадобится закуска — используй максимально насыщенные жирами продукты. Они отлично закупорят твои артерии и приведут к сердечным заболеваниям. Бери то, что не нужно долго жевать, как фрукты или овощи, и обязательно выбирай то, в чем содержится как можно больше калорий, чтобы побыстрее набрать вес.

7. Избегать фруктов и овощей

Знаешь ли ты, что овощи в твоем гамбургере обходятся дороже мяса? Откажись от употребления растительной еды, а освободившееся в холодильнике место используй для хранения пива. Чем меньше клетчатки ты употребляешь — тем вероятнее, что ты заболеешь раком, растолстеешь и будешь испытывать проблемы с сердцем.

8. Перестать ходить к врачам

Чтобы все твои болезни оставались как можно дольше невыявленными — не обращайся к врачу с любым тревожным симптомом. Чем сильнее ты тянешь время — тем быстрее эта небольшая болезнь разрастется и сможет тебя убить.

9. Сохранять стресс

Удостоверься, что ты достаточно перегружена работой, чувствуешь себя никому не нужной и находишься на грани. В сочетании с другими методами — ты отлично настроишь свое тело на то, чтобы оно как можно быстрее перестало функционировать.