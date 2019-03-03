Что будет с организмом, если пить слишком много воды каждый день

Действительно ли нужно выпивать побольше воды каждый день или не стоит насильно вливать в себя воду, если не хочется? И недостаточное, и избыточное употребление воды способны вызвать крайне негативные последствия для организма.

Человек в среднем на 70% состоит из воды. Казалось бы, стоит пить ее как можно больше, чтобы поддержать водный баланс в теле. Но даже здесь есть свои ограничения.

На количество воды, которое вам необходимо выпивать в день, влияют несколько факторов. Это, во-первых, ваша масса — чем она больше, тем больше потребность в воде. Климат, в котором вы живете и образ жизни тоже важны. Так, чем жарче, тем больше воды вам понадобится, чем больше физические нагрузки, тем больше воды теряет организм.

В среднем врачи рекомендуют пить по 2-2,5 литра воды в день.

Что будет, если пить мало или слишком много воды

Если вы употребляете мало воды, это может привести к ухудшению мышечного тонуса, работы пищеварительной системы, к повышению вязкости крови, скоплению в организме вредных веществ, к сухости кожи и образованию морщин. Следует помнить, что различные напитки и супы не способны в полной мере заменить воду.

Статистика показывает, что многие люди пьют недостаточно воды, и у них наблюдаются симптомы обезвоживания. Но что может случиться с теми, кто пьет слишком много воды?

Итак, если вы будете регулярно превышать допустимую для вас норму потребления воды, то это может негативно сказаться на вашем здоровье. Во-первых, избыток воды может создать дополнительную нагрузку на почки, ведь они фильтруют поступающую в организм человека жидкость. Во-вторых, чересчур обильное употребление воды может привести к вымыванию солей и минералов из организма, что спровоцирует различные заболевания. Наконец, избыток воды в организме может привести к отекам тканей.

Известны даже случаи отравления водой при сильном ее избытке в организме. При таком отравлении возникают симптомы, похожие на обычное отравление, однако восстановление больного обычно занимает больше времени.

Пить воду, конечно же, нужно, учитывая особенности своего организма, возможные заболевания, а также ваш образ жизни и место жительства. Однако всегда следует трезво оценивать состояние своего организма и помнить, к чему может привести чрезмерное употребление воды.