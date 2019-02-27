9 женских ошибок в похудении

Говорят, что похудеть трудно, но любое дело будет сложным, если ты сталкиваешься с ним впервые. Девушки часто обсуждают тематику похудения, ищут новые способы избавиться от лишнего веса, постоянно худеют. Это взгляд со стороны, но если рассмотреть проблему изнутри, то станет понятно, что все женщины допускают одни и те же ошибки в похудении.

Слишком много белка

Белок в питании очень важен, поэтому многие недоумевают, как его может быть слишком много. Белок необходим для строительства мышц и восстановления клеток, для обеспечения тела энергией и для ускорения обмена веществ. Но если есть слишком много белка, то пострадают почки, к тому же тело не будет успевать его усвоить, что обернется новыми лишними килограммами.

В среднем норма для женщин составляет 46 граммов чистого протеина в день.

Копирование друга

Женщины часто обсуждают вопрос похудения и берут пример друг с друга. Нередко девушки из одной компании или одного рабочего коллектива сидят на одной диете, пробуют одни и те же средства для похудения. Тело каждой женщины уникально, поэтому универсальных способов похудения не существует, нужна такая методика, которая подойдет лично для тебя.

Избегание жиров

Диетологи устали повторять, что жиры делятся на хорошие и плохие. Отказываться от хороших жиров вредно для здоровья и неперспективно для похудения, они делают сытость более долгой и не позволяют переесть.

Дни читмила

Регулярные читмилы, то есть запланированные послабления в диете, способствуют похудению — они поддерживают моральный дух. Но есть проводить целые дни читмила и делать это достаточно часто, то смысл соблюдения диеты теряется. Возможность сделать читмил не означает разрешение целый день есть вредные калорийные продукты.

Пропуск приемов пищи

Многие девушки считают, что пропущенный прием пищи — это хорошо, за день в тело поступает меньше калорий. Это работает по-другому, если ты хочешь похудеть, то нельзя пропускать приемы пищи. Пропущенная трапеза приводит к замедлению обмена веществ и к перееданию.

Одна и та же еда

Женщины делают свое питание на диете таким, как будто хотят наказать себя за появление лишнего веса. В качестве наказания они выбирают моно-диеты, когда рацион ограничивается одним или несколькими продуктами. Подобного рода диеты обедняют питание, тело страдает от дефицита питательных веществ. На таких диетах можно избавиться от лишнего веса, но сразу же после окончания диеты он вернется вновь.

Подсчет калорий

В подсчете калорий нет ничего плохого, он позволит понимать, сколько калорий поступило из питания за день, а также регулировать объемы пищи. Но подсчет калорий нельзя ставить выше учета питательной ценности продуктов. Диета должна быть не только низкокалорийной, но и сбалансированной.

Отсутствие планирования

Потеря веса невозможна без планирования рациона. Если ты не знаешь, что съесть на обед или на ужин, то съешь то, что попадется под руку. Если забывать покупать продукты, то возрастет соблазн заказа калорийной еды на дом. При планировании рациона хотя бы на несколько дней ты будешь знать, какие продукты нужно купить, какие блюда приготовить.

Доверчивость к рекламе

Девушки часто верят в то, во что они хотят верить, к примеру, в рекламные обещания. Есть целый список продуктов, которые позиционируются, как здоровые, но таковыми не являются. Самые распространенные объекты обмана — это гранола, энергетические батончики, готовые смузи и салаты, пакетированные фруктовые соки, консервированные супы и витаминные напитки.