75-летняя бодибилдерша идёт на рекорд

Американка Айрис Дэвис занимается бодибилдингом ещё с молодости. Когда-то спорт помог ей пережить смерть мужа, который неожиданно умер после рождения сына. Женщина много времени проводит в тренажёрном зале, а сейчас готовится к мировому рекорду: Айрис намерена сделать 40 отжиманий, но не обычных, а с утяжелением в виде 20-фунтового мешка. Женщина рассказала, что состоит в спортивной группе, где занимаются люди возраста 50+, и занимается тренерской работой. Среди культуристов Айрис стала звездой ещё в прошлом году, установив рекорд по подтягиваниям. Айрис совсем не смущает её возраст: ей 75 лет.