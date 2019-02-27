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75-летняя бодибилдерша идёт на рекорд 

Рамблер 1 час назад
Американка Айрис Дэвис занимается бодибилдингом ещё с молодости. Когда-то спорт помог ей пережить смерть мужа, который неожиданно умер после рождения сына. Женщина много времени проводит в тренажёрном зале, а сейчас готовится к мировому рекорду: Айрис намерена сделать 40 отжиманий, но не обычных, а с утяжелением в виде 20-фунтового мешка. Женщина рассказала, что состоит в спортивной группе, где занимаются люди возраста 50+, и занимается тренерской работой. Среди культуристов Айрис стала звездой ещё в прошлом году, установив рекорд по подтягиваниям. Айрис совсем не смущает её возраст: ей 75 лет.
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