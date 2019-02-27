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«Средний возраст начала половой жизни снижается» 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Олег Аполихин заявил, что большинство россиян начинают вести половую жизнь в 16-17 лет. По его словам, это сказывается на деторождении: до вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые накапливают ряд заболеваний, передающихся половым путем. Своим экспертным мнением на этот счет поделился уролог, андролог и сексолог с двадцатилетним стажем Роман Панов:
«Непонятно, откуда этот эксперт взял возраст 16-17 лет. Это противоречит всей статистике, которую тот же Минздрав публиковал ранее, да и здравому смыслу это противоречит. У нас есть дети, у врачей — практика. Все это, конечно, противоречит данным Аполихина. Тут большие вопросы к тому, как считалось, кого опрашивали и так далее. Вот о чем говорят наблюдения: средний возраст начала половой жизни снижается. Например, в конце 90-х, когда я только начинал частную практику, речь шла о возрасте 19, даже 20 лет. Что творилось потом — одному богу известно. В отрезке между 1999 годом и 2006, произошло резкое снижение возраста сексуального дебюта.
У меня начался просто вал обращений от парней, а у моих коллег — от девушек, лишившихся девственности в 16 лет. Обращения все были стандартные: болит, зудит, капает. Это говорит косвенно о том, что секс детям, рожденным в начале 90-х, показали, а как им пользоваться — рассказать забыли. Тогда в молодую страну хлынула порнография, которая, конечно, побуждала на эксперименты с телом. Но презервативы там не показывали, а родителям про них рассказывать было как-то неловко. Вот и потекли к нам в клиники молодые ребята, приведенные родителями, с хламидиозами, гонореями и уреоплазмозами.
А дальше только хуже. Подорванное здоровье, вплоть до бесплодия и аборты. Сейчас хоть презервативами пользоваться научились, но все равно ко мне приходят мужчины, приводя за руку 15-летних сыновей. Разговариваешь с ним, узнаешь, с кем спал, как. И получается, что партнерши такие же: по 14-15-16 лет.
Великой проблемы я в этом не вижу, сейчас почти все лечится, но штука в том, что лечить нужно вовремя. А если человек не знает, что болен? Например, хламидиоз может жить в организме годами, вообще никак не проявляя себя, потом раз — и внематочная беременность. То же самое с уреоплазмозом, который вообще считается «детской болезнью», потому что ею заболевают почти все, кто начал заниматься сексом в школе. Осложнения там еще «лучше»: бесплодие, как мужское, так и женское».
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