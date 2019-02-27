7 фактов о похудении

Процесс похудения увлекает, если человек худеет, то ему будут интересны все факты про похудение. Объем ваших знаний про избавление от лишнего веса будет оказывать сильно влияние на успешность похудения.

Что происходит с жиром?

Если вы когда-нибудь худели, то скорей всего думали, что происходит с жиром из вашего тела, куда он девается? Это интересный вопрос и ответ на него будет еще более интересным. Большая часть жира, который вы теряете, преобразуется в углекислый газ, данная участь ожидает примерно 85% тканей. Таким образом, большая часть вашего жира преобразуется в углекислый газ, этот СО2 постоянно находится вокруг вас, вы вдыхаете то, что раньше было вашим жиром.

Голод делает людей толще

Парадокс, но это так, при голодании люди не худеют, а становятся толще. Дело в том, что на почве голода тело запасается жиром, как резервом для дальнейшего существования. Именно поэтому худеющий человек не должен испытывать чувства голода, выбирать для своего питания бобовые, овощи и фрукты для того, чтобы поддерживать длительную сытость. Есть и психологических аспект, в голодном состоянии человек не может вести себя адекватно — он покупает ненужные продукты в магазинах, при доступности пищи всегда съедает слишком много.

Недостаток сна снижает шансы на похудение

Нередко бывает, что люди правильно питаются, ведут активный образ жизни, тренируются, но не могут похудеть. Зачастую они упускают такой важный аспект, как количество и качество сна. Недостаток сна меняет гормональный баланс, из-за этого похудение становится невозможным. Дисбаланс затрагивает гормоны голода и насыщения, грелина становится больше, от чего усиливается голод, лептина — меньше, что не позволяет почувствовать насыщение от еды.

Если вы хотите похудеть, то включайте в свой режим не только тренировки и питание, но и здоровый сон.

Забавный факт о лимонаде

Исследования и опросы показали, что люди, которые хранят дома лимонады и другие сладкие напитки, чаще страдают от лишнего веса и ожирения, чем те, кто не держит дома лимонадов. Вывод прост — в доме худеющего человека должен работать запрет на лимонады, не надо их покупать и приносить, даже если это для гостей или на праздники.

Прием пищи и социальная активность

Исследования показали, что в компании люди съедают намного больше, чем в одиночестве, отсюда вывод — для похудения нужно питаться в одиночку. Общаясь во время приема пищи, люди отвлекаются и съедают примерно на 35% больше. Во время еды нужно концентрироваться только на еде, это универсальное правило для всех, кто худеет.

Большинство диет приводят к неудаче

Диета — это хороший шаг в сторону похудения, плохая новость заключается в том, что большинство диет приводят к неудаче, это происходит примерно в 97% случаев. Более жесткие диеты оказываются самыми провальными, поэтому лучше отдавать предпочтение более мягким методикам для похудения.

Люди тратят огромные суммы на диеты

Эксперименты с разными диетами требуют больших финансовых вложений, зачастую эти растраты напрасны. Большая часть лишних растрат уходит на покупку разрекламированных продуктов, хорошая реклама делает незаметным факт сомнительной эффективности. Таким образом, не диеты работают на нас, а мы работаем на диеты.