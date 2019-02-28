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Как живут люди с редкими заболеваниями 

Рамблер 3 часа назад
28 февраля отмечается Международный день редких заболеваний. К редким заболевания относят недуги, которыми страдает лишь небольшая часть людей. Некоторые болезни обусловлены генетически и сопровождают человека всю жизнь, другие возникают в детском возрасте. В разных странах редкими считаются различные недуги. Так, в нашей стране с 2014 года в списке 215 болезней, каждой страдает не более 13 000 россиян. Как живётся людям с такими проблемами? Как они сами оценивают свою жизнь? Как относятся к ним окружающие? Видео рассказывает о двух женщинах с редкими заболеваниями, одна из которых в 28 лет выглядит подростком, другая в 23— пенсионеркой.
Здоровье , Видео
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