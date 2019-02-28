Как похудеть после 40 лет

Ни для кого не секрет, что с возрастом метаболизм человека замедляется, а пищевые привычки остаются такими же как раньше. Из-за этого легко набрать лишние килограммы, особенно после 40 лет.

Но не стоит впадать в панику, когда обнаруживается еще один лишний килограмм. Нужно правильно распределить свое питание и тренировки, и тогда избыточный вес уйдет навсегда.

Вот несколько главных правил для успешного похудения. Будьте готовы к тому, что результат будет виден не сразу. Запаситесь терпением и упорством.

Начните заниматься спортом

Возможно раньше у вас получалось худеть без упражнений и регулярных походов в спортзал. Но теперь пришло время, когда это правда стало необходимо. Несложные упражнения по полчаса в день помогут вам скорректировать форму талии, живота и зону галифе.

Сократите количество простых углеводов

Правильное питание — не только залог хорошего здоровья, но и красивой фигуры. Если вы уменьшите в рационе количество хлебобулочных изделий, фруктового сока и сахара, то уже через месяц увидите улучшения. Причем не нужно сразу отказываться наотрез от чая с сахаром или стакана сока. Уменьшайте количество быстрых углеводов в рационе постепенно.

Ешьте меньше, но чаще

Если сейчас ваш рацион состоит, к примеру, из завтрака, обеда и перекусов, то стоит задуматься о пятиразовом питании. Подумайте, в какое время у вас будет завтрак, обед и ужин. После этого решите, что вы будете есть на полдник и второй завтрак. Главное, чтобы порции были небольшими, а перекус не состоял из шоколадок и крекеров.

Пейте больше

Да, вот так просто. Вам всего лишь нужно постараться выпивать шесть стаканов воды в день. Это отличный детокс для организма. Только не пейте слишком много жидкости на ночь: так можно заработать мешки под глазами.