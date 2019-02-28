Стресс не пройдет: как подавить отрицательные эмоции

Нервное перенапряжение может крайне негативно отразиться на нашем здоровье в самый неподходящий момент. Мы расскажем, как подавить отрицательные эмоции

Постоянные стрессы стали неотъемлемой частью жизни множества людей — в особенности тех, кто вынужден большую часть времени проводить в офисе. Впрочем, существуют методики, позволяющие справиться с этой напастью. Психолог и парапсихолог Саона знает несколько эффективных антистресс-техник.

Первая причина возникновения стрессовых ситуаций на работе — хроническая усталость. Нельзя вкалывать до изнеможения, даже если вы считаете, что это крайне необходимо. В один прекрасный день ваш организм может дать сбой.

Планируйте свое время и находите возможность для занятий спортом. Например, по выходным можно посещать ближайший бассейн. Плавание не только прекрасно укрепляет мышцы, но и дарит расслабление.

Проводите выходные с пользой для себя, общайтесь с друзьями, посещайте интересные места. Ваша задача — не зацикливаться только на работе, а даже при минимуме свободного времени находить варианты для того, чтобы заниматься тем, что поможет вам переключаться.

Ваша жизнь не должна быть скучной и однообразной. Только это поможет вам справиться со стрессами, которых в нашей жизни с каждым днем все больше и больше. Впрочем, есть техники, которые могут помочь прямо на работе.

Минута с закрытыми глазами

Представьте что-нибудь приятное. Например, мысленно отправившись на море, можно совершить некую перезагрузку мозга. Наша задача — полностью отключиться от настоящего момента и хотя бы на минуту дать нашему организму отдых.

Несколько глотков воды

Полезно пить воду маленькими глотками, запрокидывая при этом голову. Если проделать это несколько раз — это поможет включить определенные области мозга и повысить его работоспособность.

Дыхательная гимнастика

Контролируемое дыхание, включающее в себя глубокие вдохи, остановки дыхания, глубокие выдохи, способствует перезагрузке организма: стенка живота подтягивается, начинает работать диафрагма. Она работает в режиме насоса, опускается, поднимается, это ведет к усиленному кровообращению внутренних органов, соответственно, мозг лучше насыщается кислородом. Дышите через нос. Вдох, живот наполняется кислородом. Выдох, живот как бы подтягивается к позвоночнику. Лучше сделать девять дыхательных упражнений, при этом каждое последующее дыхание замедляется: медленный вдох, еще более медленный выдох.

Очень важно уметь контролировать свои эмоции. Бывает, что во время рабочего дня, когда вы устали, вы каждую, даже мелкую неудачу, отказ, сорвавшийся звонок, недопонятость воспринимаете как нечто из ряда вон выходящие, поэтому готовы сорваться из-за пустяка. Помните, что осознание своей проблемы — это уже половина ее решения. Когда вы понимаете, что испытываете злость, огорчение, вы начинаете их контролировать. Если вы не осознаете этого, то бьетесь в истерике, соответственно, тратите много сил и энергии на отрицательные эмоции. Также не нужно отвечать негативом на негатив. Лучшая тактика — не вступать в полемику, а взять время на обдумывание ситуации, чтобы урегулировать ее мирным способом.