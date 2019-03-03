Как помочь человеку в критической ситуации

В любой момент помощь может потребоваться вам, вашим близким или незнакомым людям. Ваше правильное поведение при сердечном приступе, переломах, вывихах или обмороке может спасти жизнь человека.

Сердечный приступ

Сердечный приступ — это патология, возникающая при остром дефиците кровоснабжения миокарда. Больше всего смертей от случается в первые часы после проявления его симптомов.

Первая помощь

У человека начинается длительная сжимающая боль в центре груди или в левой ее половине, которая может отдавать в левое плечо, руку, лопатку, шею и т.д. Может появиться слабость, отдышка, холодный пот, головокружение.

При появлении таких симптомов необходимо срочно вызвать скорую. До ее приезда больному нельзя резко вставать, есть, пить чай или кофе, курить. Человека необходимо усадить полулежа, освободить шею и грудь от одежды, обеспечить приток свежего воздуха. Дать больному таблетку аспирина и нитроглицерин (который нельзя употреблять при систолическом давлении ниже 100 мм рт.ст. или если у человека на него аллергия). Пока вы ожидаете скорую, нужно подготовить информацию, которая понадобится врачу — лекарства, принятые больным накануне, медикаменты, на которые у него аллергия, записи ЭКГ, справки и выписки из больниц (если имеются).

Что может увеличить риск сердечного приступа

Чаще всего это происходит ночью или рано утром. Среди факторов, влияющих на риски, выделяют психоэмоциональное напряжение, высокое артериальное давление, физическую нагрузку перед приступом (даже за несколько часов до него), чрезмерное употребление спиртных напитков во время или на протяжении 12 часов после обезвоживания тела (которое может быть вызвано посещением бани, нахождением в любом другом жарком месте, употреблением диуретиков). Сердечному приступу больше подвержены люди с повышенным артериальным давлением, ожирением, сахарным диабетом, ишемией и т.д.

Перелом — первая помощь

Переломы бывают полные и частичные, закрытые и открытые. В любом случае, если есть подозрение на перелом, нужно вызвать скорую, до ее приезда обеспечить покой травмированной области тела и по возможности облегчить боль.

Признаки перелома — сильная боль, отек и патологическая подвижность участка тела. Однако иногда два вторых признака могут быть незаметными. Поэтому даже при возникновении подозрения на перелом из-за сильной боли стоит вызвать врача.

Не нужно пытаться придать травмированной части тела правильную форму.

Нельзя транспортировать человека с множественными переломами, а также с переломами позвоночника и таза.

В холодное время года нужно следить, чтобы не переохладился больной и его травмированная часть тела.

При открытых переломах нужно остановить кровотечение (наложить повязку или жгут) и аккуратно обработать поверхность раны антисептиком.

При переломах пальца достаточно привязать поврежденный палец к соседнему.

При переломах конечностей наложить шину. При иммобилизации — придании неподвижности травмированным участкам тела — следует соблюдать следующие правила.

Вывих

При вывихе порядок действий почти такой же, как при переломе. До приезда скорой необходимо обездвижить сустав в том положении, в котором он находится после травмы (т.е. нельзя распрямлять конечность, поворачивать ее и складывать). Следует приложить к травмированному месту холодный предмет, чтобы уменьшить отек, и дать пострадавшему обезболивающее, если боль слишком острая.

Обморок

Обморок может случиться с любым, даже полностью здоровым человеком, вследствие перегрева, сильного стресса, недостатка кислорода в мозге, сердечной недостаточности и др. Перед обмороком часто проявляются такие симптомы, как бледность, рябь перед глазами, онемение конечностей, тошнота, шум и звон в ушах, резкая слабость.

Если рядом с вами человек теряет или потерял сознание, нельзя трясти его, насильно переводить в сидячее или вертикальное положение.

Следует помочь человеку принять лежачее положение и освободить от сдавливающей одежды. Положить под голову мягкий валик (например, из одежды). Сместить голову вбок во избежание опасности в случае рвоты. Обеспечить приток кислорода и держать нижние конечности в возвышенном положении для притока кислорода к мозгу.

Если вы не уверены в диагнозе или у вас нет опыта оказания первой помощи, в любом случае следует немедленно вызвать скорую помощь, и до ее приезда обеспечить пострадавшему покой. Не трогайте поврежденную область, не перемещайте человека в пространстве, если вы не уверены, что это ему не повредит.