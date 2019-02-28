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Когда в женском теле вырастает новый орган 

Рамблер 59 минут назад
Мужчины и женщины различаются не только особенностями мышления и восприятия мира, но и с точки зрения физиологии. Женское тело обладает уникальными особенностями, которых у мужчин нет. Например, от природы женщины более гибкие, поскольку в мышцах и связках у них преобладает эластин. Кроме того, доказано, что женщины живут дольше, и это происходит потому, что их иммунная система лучше справляется с внутренними поломками в организме и противостоит внешним воздействиям. А ещё в теле женщины иногда вырастает новый орган. Это происходит во время беременности: для того, чтобы эмбрион развивался, в теле формируется плацента.
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